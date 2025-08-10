Live TV

Video Incendii în Delta Dunării. Pompierii încearcă stingerea focului din aer și de pe apă

Data publicării:
incendiu-chilia
Foto: IGSU

Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările.

Pompierii au reușit încă de ieri localizarea incendiului, iar în dimineața zilei de astăzi, în timpul recunoașterii aeriene, s-au descoperit focare active, însă fără flacără.

„Am ajuns cu un dispozitiv, cu aproape toate forțele angrenate și pentru ziua de astăzi. 42 de pompieri și 12 membrii ai Inspectoratului General de Aviație cu 3 elicoptere. Urmează să se intervină ca și în cursul zilei de ieri, atât din aer, cât și terestru, dar și cu ambarcațiuni. Alături se află și autoritățile locale și voluntare. Dacă în cursul zilei de ieri s-a acționat pe toate flancurile s-a reușit ca până la finalul zilei ca incendiul să fie localizat și să opreacă limitarea propagării acestuia către alte zone împădurite. În această dimineață după recunoașterea aeriană s-a identificat mai multe focare active încă de ieri, însă nu și-au depășit limitele la lăsare întunericului. În continuare sunt active, dar nu cu flacără. Urmează ca și în ziua de azi să acționăm la fel pe toate fronturile și să îl lichidăm sperăm în cursul zilei de azi”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, la Digi24.

La incendiul din Delta Dunării se intervine cu 3 elicoptere Black Hawk, o navă multirol, o ambarcțiunea de mici dimensiuni, trei autospeciale de intervenție, dar și zeci de pompieri care încearcă terestru stingerea focului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Tulcea, vremea nu mai reprezintă un impiediment în încercarea stingerii focului. De asemenea, în prezent nu există pericol de extindere la fermele din apropiere.

„Toată săptămână au fost perioade lungi cu vânt intens. Din fericire, în curusl nopții vântul s-a domolit și vremea de azi pare că vântul va sufla încet, ceea ce înseamnă că extinderea focarelor nu se întinde către zona terestră. (...) În acest moment nu există pericol, însă dacă situația în ceea ce privește vântul se schimbă, poate pune dificultăți, de asta au fost suplimentate forțele. Peste 40 de pompieri intervin terestru”.

Potrivit autorităților, flăcările au afectat aproxiamtiv 35 de hectare de fond forestier și alte 35 de hectare de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
2
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digi Sport
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din...
hand holding thermometer and heat weather
Cod roșu de caniculă în două județe din țară. ANM a emis noi...
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor...
sociologul gelu duminica in studioul digi24
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al...
Ultimele știri
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”
Motivul sfâșietor pentru care oamenii nu renunță la ChatGPT, dezvăluit de creatorul său
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu la galati
Incendiu puternic la marginea orașului Galați. Pompierii au evitat extinderea flăcărilor la locuințele din zonă
incendiu langa atena
Un incendiu de proporţii arde necontrolat la sud-est de Atena. Pompierii au găsit un bărbat decedat într-o locuință izolată
digi24.ro-n-featured image
(P) Tot ce trebuie să știm despre Delta Dunării, declarată rezervație a biosferei
incendiu vegetatie tulcea
A cincea zi în care pompierii și 3 elicoptere intervin ca să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul s-a extins pe 10 hectare
incendiu franta
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Fotografia cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu făcută pe ascuns! Ce făceau cei doi preşedinţi când nu credeau că...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, celebra actriță din serialul „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Din nou cuplu pe ecran, după ce au trăit o poveste de iubire și în viața reală. Katie Holmes, în brațele lui...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”