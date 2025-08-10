Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările.

Pompierii au reușit încă de ieri localizarea incendiului, iar în dimineața zilei de astăzi, în timpul recunoașterii aeriene, s-au descoperit focare active, însă fără flacără.

„Am ajuns cu un dispozitiv, cu aproape toate forțele angrenate și pentru ziua de astăzi. 42 de pompieri și 12 membrii ai Inspectoratului General de Aviație cu 3 elicoptere. Urmează să se intervină ca și în cursul zilei de ieri, atât din aer, cât și terestru, dar și cu ambarcațiuni. Alături se află și autoritățile locale și voluntare. Dacă în cursul zilei de ieri s-a acționat pe toate flancurile s-a reușit ca până la finalul zilei ca incendiul să fie localizat și să opreacă limitarea propagării acestuia către alte zone împădurite. În această dimineață după recunoașterea aeriană s-a identificat mai multe focare active încă de ieri, însă nu și-au depășit limitele la lăsare întunericului. În continuare sunt active, dar nu cu flacără. Urmează ca și în ziua de azi să acționăm la fel pe toate fronturile și să îl lichidăm sperăm în cursul zilei de azi”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, la Digi24.

La incendiul din Delta Dunării se intervine cu 3 elicoptere Black Hawk, o navă multirol, o ambarcțiunea de mici dimensiuni, trei autospeciale de intervenție, dar și zeci de pompieri care încearcă terestru stingerea focului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Tulcea, vremea nu mai reprezintă un impiediment în încercarea stingerii focului. De asemenea, în prezent nu există pericol de extindere la fermele din apropiere.

„Toată săptămână au fost perioade lungi cu vânt intens. Din fericire, în curusl nopții vântul s-a domolit și vremea de azi pare că vântul va sufla încet, ceea ce înseamnă că extinderea focarelor nu se întinde către zona terestră. (...) În acest moment nu există pericol, însă dacă situația în ceea ce privește vântul se schimbă, poate pune dificultăți, de asta au fost suplimentate forțele. Peste 40 de pompieri intervin terestru”.

Potrivit autorităților, flăcările au afectat aproxiamtiv 35 de hectare de fond forestier și alte 35 de hectare de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș

Editor : Andreea Rubica