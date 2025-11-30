Live TV

Internări sistate la Spitalul din Câmpina: pacienți trimiși la Ploiești. Lipsa apei face imposibilă sterilizarea echipamentelor

photo-collage.png (6)
Foto: Spitalul Municipal Câmpina

Internările au fost suspendate la Spitalul Municipal Câmpina, după ce lipsa apei a făcut imposibilă sterilizarea instrumentarului medical. Pacienții care pot fi amânați sunt rugați să revină peste câteva zile, iar cei care au nevoie de asistență imediată sunt îndrumați către Ploiești, a explicat directorul medical, Călin Tiu. Aproximativ 80 de pacienți rămân internați, iar spitalul încearcă să gestioneze cazurile urgente prin sterilizarea materialelor în două tranșe pe zi, tot la Ploiești.

Directorul medical al spitalului, Călin Tiu, a explicat pentru News.ro faptul că pacienții care se prezintă pentru internare, dar ale căror afecțiuni permit amânarea tratamentului, vor fi rugați să revină peste câteva zile.

„Cei care au nevoie de asistenţă medicală imediată, incluzând spitalizarea, vor fi îndrumaţi către Ploieşti, având suportul colegilor noştri de la Spitalul Judeţean şi de la Pediatrie şi suportul Ambulanţei şi a DSP-ului”, a explicat medicul.

El precizează că spitalul continuă să îngrijească pacienții deja internați, însă internările noi vor fi strict limitate la cazurile critice.

„O să internăm doar urgenţele mari, problema de fapt fiind lipsa posibilităţii noastre de a asigura sterilizarea echipamentelor chirurgicale în primă linie şi a celor de pediatrie, biberoane, în volumul unei munci curente. Pentru pacienţii internaţi şi pentru eventuale urgenţe, şi această categorie de materiale vor fi sterilizate în două tranşe pe zi, tot la Ploieşti”, a mai spus Călin Tiu.

În acest moment, aproximativ 80 de pacienți sunt internați în spital, iar unii dintre ei vor fi externați în următoarele zile.

Spitalul de Psihiatrie Voila se confruntă și el cu efectele lipsei apei potabile, însă aici situația este mai stabilă datorită rezervorului propriu.

Managerul unității, Irina Minescu, a declarat pentru News.ro că instituția dispune de o sursă proprie de apă care poate acoperi necesarul imediat al pacienților și personalului.

