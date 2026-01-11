În ultimele 24 de ore salvamontiștii au fost nevoiți să intervină în 121 de cazuri în care au salvat 123 de oameni. Mulți dintre aceștia au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, face un apel către turiștii care vor să se aventureze în drumeții.

Șeful Salvamont România Sabin Cornoiu a declarat la Digi24 că doar într-o singură zi salvatorii au fost nevoiți să intervină în 121 de cazuri. El subliniază că dacă turiștii erau responsabili, multe dintre accidente nu aveau loc.

„Vineri și joi am crezut că am reușit să scădem numărul de accidente de pe munte, dar el s-a datorat faptului că oamenii au mers la servici. Ieri a revenit în forță. 121 de cazuri, 123 de persoane salvate. Știam că o să avem foarte mulți oameni pe munte, că aceasta zăpadă care a căzut în ultimele zile îi va atrage în special pe pârtiile de ski. Aici s-au produs și majoritatea accidentelor. Dacă se aborda cu responsabilitate, cu siguranță nu se puteau întâmpla”, a transmis șeful Salvamont.

El a amintit de cazul turistului care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munții Baiului. Potrivit Salvamont Prahova, victima a suferit multiple traumatisme.

„E vorba de accidentul cu ATV-ul în care acea persoană a scăpat de sub control ATV-ul. Atragem o mare atenție celor care merg cu aceste autovehicule că sunt greu de controlat atunci când e zăpadă sau carosabilul e umed și trebuie să mergem cu viteză mai mică. Acei copii rătăciți în zona Voineasa, pentru că iată, nu poți să ieși de pe pârtie, nu respecți balizajul, sunt copii, trebuie însoțiți de adulți, supravegheați de la distanță dacă vrem să le dăm o anumită libertate. Pentru că dacă intrau în noapte nu știu cum ar fi rezistat la frig”, a mai explicat Sabin Cornoiu.

Totodată, el face un apel pentru turiștii care doresc să urce pe munte.

„E bine să lăsăm oamenii pe munte dar ei trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă în zonele cu risc mare însoțiți de oameni cu mare experiență în ascensiunile pe munte și capabili să spună într-un anumit moment că e mai bine să ne întoarcem decât să ne riscăm”, a conchis acesta.

Editor : I.B.