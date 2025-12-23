Live TV

Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului. Bolnavii de cancer nu vor mai putea retrage banii integral

Data publicării:
pension
Magistrații încasează cele mai mari „pensii de serviciu” din sistemul public de pensii. Imagine cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, care prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani. A fost eliminată și excepția care le permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele, după ce Curtea Constituțională a decis că prevederea este discriminatorie.

Legea a trecut de votul Camerei Deputaților, for decizional, cu 199 de voturi „pentru”, 87 de voturi „împotriva” și 12 abțineri. Acum, proiectul merge la promulgare. 

Pe 15 octombrie, legea s-a aflat pentru prima dată la votul Camerei Deputaților, însă a fost atacată la Curtea Constituțională. CCR a stabilit, pe 25 noiembrie, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective. Astfel, proiectul s-a reîntors în circuitul parlamentar. 

La Senat a fost eliminată excepția referitoare la bolnavii de cancer, pentru a pune legea în acord cu decizia CCR, astfel că aceștia nu vor mai beneficia de toată suma printr-o singură retragere. 

Citește și: ANALIZĂ Legea pensiilor private a fost adoptată de Senat. Expert: „Statul se asigură că banii vor finanța datoria publică”

