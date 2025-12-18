Senatul a adoptat miercuri, 17 decembrie, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, care elimină excepția ce permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele din Pilonul 2. Potrivit noii reglementări, beneficiarii pot încasa inițial maximum 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani, după ce Curtea Constituțională a decis că vechea prevedere era discriminatorie. George Moț, expert în pensii private, a explicat pentru Digi24.ro că CCR nu a cerut explicit eliminarea excepțiilor, ci doar corectarea discriminării: „Aceasta putea fi rezolvată fie prin extinderea excepțiilor, fie prin eliminarea lor. Parlamentul a ales să nu mai acorde nicio excepție”.

Potrivit acestuia, limitarea sumei care poate fi retrasă sub formă de tranșă unică nu este, în sine, o măsură ieșită din comun. „Este o practică uzuală să fie limitată suma pe care poți să o retragi sub forma unei tranșe unice din pensia ta privată”, afirmă expertul.

Diferențele apar însă în detalii, iar acestea sunt esențiale. În statele europene unde există această opțiune, partea retrasă inițial beneficiază, de regulă, de deductibilitate fiscală. „La noi nu a existat nicio astfel de discuție. Nu am văzut nicio intenție ca acești bani să fie scutiți de taxe și impozite”, spune Moț.

Cea mai importantă problemă, în opinia expertului, este modul în care sunt reglementați ceilalți 70% din banii acumulați. „În cazul României, modul de eșalonare, valoarea pensiei lunare și perioada de plată nu mai sunt decise de participant, ci sunt impuse de stat prin ordonanță de urgență”, a explicat acesta.

Mai exact, plata este stabilită la nivelul indemnizației sociale. Indemnizația socială este echivalentul pensiei minime garantate de stat și reprezintă un indicator stabilit de Guvern.

„Chiar dacă vorbim de pensii private, de banii noștri personali, atât din Pilonul 2, cât și din Pilonul 3, vedem că statul vine și leagă pensia privată de pensia publică”, a mai spus expertul.

De ce nu au fost incluse și alte boli grave

George Moț a transmis pentru Digi24.ro că discuții privind includerea și a altor categorii de bolnavi au existat atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, însă au generat dezbateri foarte aprinse. Problema este una tehnică și administrativă.

„Implementarea unor astfel de excepții este foarte complexă. Ar fi trebuit implicat Ministerul Sănătății și realizat un cadru clar care să stabilească ce boli sunt considerate grave și care nu. Nu s-a ajuns la niciun consens”, a explicat Moț.

În acest context, spune expertul, parlamentarii au ales soluția cea mai simplă: eliminarea tuturor excepțiilor și aplicarea aceleiași reguli pentru toți beneficiarii.

Potrivit lui George Moț, modificarea legislativă afectează un drept existent al participanților. În prezent, aceștia pot decide atât valoarea pensiei, cât și perioada de plată.

„Viitoarea lege ia acest drept de la participant și îl mută către stat”, a afirmat expertul.

Pentru mulți români, Pilonul 2 reprezintă singura opțiune viabilă pentru suplimentarea veniturilor la pensie, iar această schimbare riscă să afecteze încrederea în sistem. „Din experiența personală și din mesajele primite în această perioadă, încrederea este pe un trend descrescător”, a explicat acesta.

Fără indexare și fără beneficiul randamentelor

Un alt aspect important semnalat de expert este lipsa indexării. Legea nu prevede indexarea anuală a pensiei cu profitul obținut din investirea sumelor rămase neplătite.

„Participantul nu mai decide graficul de plată. Beneficiază de randamente, dar doar la final, în ultima rată. Și nu poate utiliza profitul obținut pentru indexarea anuală a pensiei”, a explicat acesta.

Automat, spune el, „noua lege vine cu mai multe dezavantaje față de situația actuală, în special în ceea ce privește dreptul de decizie și evoluția în timp a pensiei”.

Potrivit noii reglementări, sumele rămase de plată pot fi investite doar în depozite bancare, conturi curente și titluri de stat.

„Statul se asigură că banii rămași sunt investiți în interesul statului și vor finanța datoria publică”, a mai transmis George Moț, pentru redacția Digi24.ro.

Astfel, statul ajunge să controleze nu doar pensia publică, ci și veniturile private provenite din pensiile private, deși este vorba despre bani personali.

Adoptarea legii de către Senat reprezintă doar primul pas. Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional, iar ulterior va fi trimis președintelui pentru promulgare. Rămâne de văzut dacă deputații vor modifica forma actuală sau dacă Guvernul va încerca să grăbească promulgarea legii până la finalul anului.