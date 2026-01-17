Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinul anti-HPV gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 26 de ani, precum și la teste periodice gratuite pentru cancerul de col uterin.

„Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV. Screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate”, a scris Nicușor Dan, sâmbătă pe Facebook.

Șeful statului a încurajat toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate.

„Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, a conchis Nicușor Dan.

Pe 24 septembrie 2025, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar pe 23 decembrie a fost votat decizional de Camera Deputaților.

Actul normativ modifică și completează legea 95/2006, precum şi a unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Astfel, legea promulgată propune:

asigurarea continuităţii accesului persoanelor la vaccinare anti HPV şi la servicii medicale clinice şi paraclinice de testare pentru cancer de col uterin, precum şi de confirmare a diagnosticului la bolnavii depistaţi cu suspiciune de cancer, activitatea de învăţământ,

cercetare ştiintifică medicală şi de educaţie medicală continuă (EMC) se va desfăşura în secţii, compartimente, dar şi în laboratoarele din unitățile sanitare, reglementarea tuturor situaţiilor care pot rezulta ca urmare a nominalizării prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv nominalizarea în organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, introducerea unei obligaţii legale pentru managerii spitalului public de a publica periodic, pe site-ul spitalului, informaţii privind activitatea curentă a unităţii, activitatea medicală, economică şi administrativă.

este creat temeiul legal privind asigurarea fondurilor necesare, astfel încât Ministerul Sănătătii să asigure din bugetul PNRR sumele necesare pentru finalizarea

proiectelor, conform prerogativelor sale.

Ce este HPV

HPV (Virusul Papiloma Uman) este responsabil pentru cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și este implicat în apariția a aproximativ 5% dintre toate cazurile de cancer la femei și bărbați. La femei, cancerul de col uterin reprezintă al treilea cel mai frecvent tip de cancer, după cancerul de sân și cel colorectal.

În prezent, sunt cunoscute peste 200 de tulpini de HPV. Majoritatea provoacă leziuni benigne, cum ar fi verucile (negii) la nivelul pielii.

Aproximativ 40 de tipuri infectează mucoasele (cervicală, orală, anală etc.) și pot afecta atât femeile, cât și bărbații. Este important de menționat că simpla infecție cu HPV nu duce automat la cancer. Însă, infecțiile persistente cu anumite tulpini cu risc oncogen pot cauza modificări celulare (displazii) care, în timp, pot evolua în leziuni precanceroase și, ulterior, în cancer. Acest proces este lent și adesea asimptomatic în fazele incipiente.

Cum se transmite infecția cu HPV

HPV se răspândește prin contact direct piele pe piele. Infecția cu HPV (Virusul Papiloma Uman) se transmite prin contact direct piele pe piele, în special în timpul contactului intim. De aceea, utilizarea prezervativului nu oferă o protecție completă împotriva virusului.

Acesta poate infecta zone ale pielii care nu sunt acoperite. În cazuri rare, HPV poate fi transmis de la mamă la nou-născut, în timpul nașterii.

De cele mai multe ori, persoanele infectate nu prezintă semne sau simptome, ceea ce face ca virusul să fie transmis cu ușurință, fără ca purtătorul să știe că este infectat. În majoritatea cazurilor, infecția cu HPV dispare de la sine. Aproximativ 90% dintre infecții se elimină în decurs de doi ani, fără tratament.

Totuși, anumite tulpini ale virusului pot persista și pot cauza probleme grave de sănătate, precum veruci genitale sau mai multe tipuri de cancer, atât la femei, cât și la bărbați.

