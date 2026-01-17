Live TV

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată

Data publicării:
vaccin hpv
Foto: Shutterstock
Din articol
Ce este HPV Cum se transmite infecția cu HPV

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinul anti-HPV gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 26 de ani, precum și la teste periodice gratuite pentru cancerul de col uterin.

„Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV. Screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate”, a scris Nicușor Dan, sâmbătă pe Facebook.

Șeful statului a încurajat toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate.

„Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, a conchis Nicușor Dan.

Pe 24 septembrie 2025, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar pe 23 decembrie a fost votat decizional de Camera Deputaților.

Citește și: Crește numărul tinerilor vaccinați anti-HPV: peste 4.000 de beneficiari până în septembrie, după extinderea programului

Actul normativ modifică și completează legea 95/2006, precum şi a unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Astfel, legea promulgată propune:

  • asigurarea continuităţii accesului persoanelor la vaccinare anti HPV şi la servicii medicale clinice şi paraclinice de testare pentru cancer de col uterin, precum şi de confirmare a diagnosticului la bolnavii depistaţi cu suspiciune de cancer, activitatea de învăţământ,
  • cercetare ştiintifică medicală şi de educaţie medicală continuă (EMC) se va desfăşura în secţii, compartimente, dar şi în laboratoarele din unitățile sanitare, reglementarea tuturor situaţiilor care pot rezulta ca urmare a nominalizării prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv nominalizarea în organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, introducerea unei obligaţii legale pentru managerii spitalului public de a publica periodic, pe site-ul spitalului, informaţii privind activitatea curentă a unităţii, activitatea medicală, economică şi administrativă.
  • este creat temeiul legal privind asigurarea fondurilor necesare, astfel încât Ministerul Sănătătii să asigure din bugetul PNRR sumele necesare pentru finalizarea
    proiectelor, conform prerogativelor sale.

Ce este HPV

HPV (Virusul Papiloma Uman) este responsabil pentru cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și este implicat în apariția a aproximativ 5% dintre toate cazurile de cancer la femei și bărbați. La femei, cancerul de col uterin reprezintă al treilea cel mai frecvent tip de cancer, după cancerul de sân și cel colorectal.

În prezent, sunt cunoscute peste 200 de tulpini de HPV. Majoritatea provoacă leziuni benigne, cum ar fi verucile (negii) la nivelul pielii.

Aproximativ 40 de tipuri infectează mucoasele (cervicală, orală, anală etc.) și pot afecta atât femeile, cât și bărbații. Este important de menționat că simpla infecție cu HPV nu duce automat la cancer. Însă, infecțiile persistente cu anumite tulpini cu risc oncogen pot cauza modificări celulare (displazii) care, în timp, pot evolua în leziuni precanceroase și, ulterior, în cancer. Acest proces este lent și adesea asimptomatic în fazele incipiente.

Cum se transmite infecția cu HPV

HPV se răspândește prin contact direct piele pe piele. Infecția cu HPV (Virusul Papiloma Uman) se transmite prin contact direct piele pe piele, în special în timpul contactului intim. De aceea, utilizarea prezervativului nu oferă o protecție completă împotriva virusului.

Acesta poate infecta zone ale pielii care nu sunt acoperite. În cazuri rare, HPV poate fi transmis de la mamă la nou-născut, în timpul nașterii.

De cele mai multe ori, persoanele infectate nu prezintă semne sau simptome, ceea ce face ca virusul să fie transmis cu ușurință, fără ca purtătorul să știe că este infectat. În majoritatea cazurilor, infecția cu HPV dispare de la sine. Aproximativ 90% dintre infecții se elimină în decurs de doi ani, fără tratament.

Totuși, anumite tulpini ale virusului pot persista și pot cauza probleme grave de sănătate, precum veruci genitale sau mai multe tipuri de cancer, atât la femei, cât și la bărbați.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
raw bataie la mall 160126 _1__00328
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești: 11 tineri, arestați după o încăierare violentă. Un adolescent de 16 ani a venit cu o macetă
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică”. La ce vor fi folosiți banii
matematica crop
Inspirat de problema rezolvată de Nicușor Dan la Olimpiada din 1988, un profesor din Focșani a ajuns celebru în lumea matematicii
alegeri 2019, unde votam, vot diaspora, vot romania
Drepturile românilor din diaspora, „prioritate a mandatului” președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre muncitorii străini din România
nicusor dan maia sandu
Cum se poziționează România față de agresiunea rusă, „care afectează și Republica Moldova”. Soluția lui Nicușor Dan pentru țara vecină
Recomandările redacţiei
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: urmează încă patru zile de ger puternic...
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Alianța PSD–AUR ar însemna „moarte politică” pentru...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și...
Ultimele știri
Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Ce înseamnă ‘agent debutant’: românii, din ce în ce mai interesaţi să fie poliţişti
Digi FM
Meghan Markle și prințul Harry, într-o poză făcută la a treia întâlnire, acum 10 ani. Acum, fiica lor i-a...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cum arată Benny Blanco cu părul drept. Val de reacții după ce o fotografie cu artistul a devenit virală...
Film Now
Mila Kunis este șefa asociației de proprietari din cartierul ei și preia „plângerile” despre gunoi și zgomot
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Ce a făcut Tommy Lee Jones pentru a-și proteja fata, cu doi ani înainte de moartea ei. Demersuri legale...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...