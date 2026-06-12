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Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea legii privind mecanismul european SAFE pentru apărare

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nicusor dan la cotroceni
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Din articol
CCR a respins sesizarea depusă de parlamentari

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea OUG referitoare la instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), mecanism european destinat consolidării industriei de apărare și finanțării investițiilor din domeniu.

Actul normativ aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2026 și stabilește cadrul necesar pentru implementarea în România a regulamentului european privind SAFE.

Potrivit documentului, legea urmărește crearea „unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional”, care să permită României să utilizeze fondurile europene acordate prin acest instrument și să deruleze achizițiile incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare aferent exercițiului bugetar 2026.

„Actul normativ abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional, în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbția eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026”, se arată în document.

Legea prevede și clarificarea mecanismului bugetar pentru evidențierea în clasificația bugetară a achizițiilor realizate în cadrul Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, aspect care trebuia reglementat înainte de aprobarea bugetului de stat pentru 2026.

Citește și: Curtea Constituțională a României a decis că legea pentru implementarea Programului SAFE este constituțională

CCR a respins sesizarea depusă de parlamentari

Amintim că promulgarea legii vine după ce Curtea Constituțională a respins, pe 4 iunie, sesizarea formulată de 53 de deputați privind neconstituționalitatea actului normativ.

Judecătorii constituționali au decis, cu majoritate de voturi, că sunt constituționale atât prevederile legii de aprobare a OUG nr. 21/2026, cât și ordonanța de urgență în ansamblul său.

Sesizarea viza Legea privind aprobarea OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 62/2005 referitoare la măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” – SAFE.

Instrumentul SAFE este mecanismul european prin care statele membre pot accesa finanțare pentru investiții în industria de apărare și pentru achiziții destinate consolidării capacităților de securitate la nivel european.

Prin adoptarea și promulgarea acestei legi, autoritățile române urmăresc să creeze cadrul necesar pentru accesarea fondurilor europene disponibile și pentru implementarea proiectelor incluse în planurile de investiții din domeniul apărării.

Editor : A.D.

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