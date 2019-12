LOTO 6/49, Joker, 5/40 – 22 decembrie 2019 | Trageri speciale de Crăciun și premii suplimentate. Peste 4,56 milioane de euro, la 6/49

Duminică, 22 decembrie, au loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au înregistrat 21.967 de câștiguri în valoare totală de 2.029.125,71 lei. Aflați numerele extrase, în timp real, pe Digi24.ro și pe pagina de Facebook a site-ului.

Numerele extrase duminică, 22 decembrie 2019 :

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

Fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 se suplimentează

Pentru TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49, duminică , 22 decembrie 2019 : Peste 4,56 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

Report la Joker, duminică , 22 decembrie 2019 : Peste 534.000 de euro

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).

Report la Super Noroc, duminică , 22 decembrie 2019 : Peste 138.100 de lei

La Super Noroc, reportul categoriei I depășește 138.100 lei (aproximativ 29.000 euro).

Premiile LOTO la tragerile de joi, 19 decembrie 2019

La extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a înregistrat un câștig în valoare de 580.611,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40.

De asemenea, la Noroc Plus, un jucator norocos a reusit sa castige atat premiul de categoria I cat si 2 premii de categoria a II-a, care i-au adus un castig in valoare totala de 256.369 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia din Oradea, judetul Bihor, si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 3 variante la Noroc Plus.

