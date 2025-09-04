Live TV

LOTO – Joi, 4 septembrie 2025. Peste 5,98 milioane de euro se pot câștiga la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 5,25 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 4 septembrie: 

Joi, 4 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 31 august, Loteria Română a acordat 27.352 de câștiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 4 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,67 milioane de lei (peste 5,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,57 milioane de lei (peste 507.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,73 milioane de lei (peste 5,98 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 308.800 de lei (peste 160.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 142.900 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,25 milioane de lei (peste 247.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 184.700 de lei (peste 36.400 de euro).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
2
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
Surpriză de proporții! Cel mai scump transfer din istoria clubului, OUT de pe lista UEFA
Digi Sport
Surpriză de proporții! Cel mai scump transfer din istoria clubului, OUT de pe lista UEFA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului...
Emmanuel Macron (président de la République Française), reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée, à la veille de la réunion de la coalition des volontaires
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de...
Ray Dalio / Donald Trump
America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii...
zelesnki
Volodimir Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este...
Ultimele știri
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații
Apartamente mai scumpe în august: Cât au crescut prețurile locuințelor din marile orașe ale României
Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 31 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 28 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 24 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 21 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 17 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii?
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...