Maia Sandu a constituit noul Consiliu de Securitate al Moldovei. Anca Dragu, printre membri

Senatoarea USR Anca Dragu
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care a fost constituit noul Consiliu Național de Securitate. Din el face parte și Anca Dragu, fost ministru de Finanțe în România și actual guvernator al băncii centrale a Chișinăului. Consiliul are rol consultativ în coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională.

Consiliul este condus de președinta Maia Sandu, iar funcția de secretar este exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru, potrivit News.ro, care citează Newsmaker.

Din noua componenţă a CNS fac parte preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, şeful SIS, Alexandru Musteaţa, procurorul general interimar, Alexandru Machidon, guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu, şi Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică şi Contracararea Dezinformării.

Potrivit decretului prezidenţial, Consiliul Naţional de Securitate îşi va desfăşura activitatea în baza Constituţiei, a Legii privind securitatea naţională şi a propriului regulament. Prin acelaşi act, a fost abrogat decretul din 12 septembrie 2023 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.

Proiectul de lege cu privire la constituirea Consiliului Naţional de Securitate a fost elaborat de deputatul PAS Lilian Carp şi a ajuns în atenţia publică în mai 2025. În proiect se propun competenţe executive, în loc de funcţia consultativă. Se propunea inclusiv ca neexecutarea deciziilor sale să poată fi sancţionată penal. Documentul a fost aprobat aproape de finalul ultimei şedinţe plenare a fostei legislaturi, potrivit agora.md.

 

