Ministerul Apărării: Dronele au schimbat războiul. NATO investește peste 40 de miliarde de dolari în programul Drone Edge

NATO a creat programul Drone Edge, o inițiativă a organizației prin care se urmărește dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combatarea dronelor. Ministerul Apărării din România explică că programul a fost necesar din cauza faptului că dronele au schimbat modul în care se poartă războiul.

„Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate", a transmis, duminică dimineaţă, Ministerul Apărării, într-o postare pe Facebook.Ministerul Apărării susține că programul Drone Edge este răspunsul NATO la una dintre cele mai mare provocări ale războiului modern.

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„Drone Edge este o iniţiativă NATO care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. În acelaşi timp, programul pune accent pe pregătirea unui număr mai mare de operatori şi pe cooperarea dintre statele aliate", arată Ministerul Apărării.

Instituția punctează că, în ultimii anii, dronele au schimbat modul în care se desfăşoară conflictele.

„De la misiuni de recunoaştere până la atacuri asupra infrastructurii critice, acestea au devenit o provocare majoră pentru toate armatele. Drone Edge este răspunsul în NATO la această nouă realitate", precizează Ministerului Apărării.

Programul Drone Edge al NATO aduce investitiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilităţi antidronă, o platformă comună prin care Aliaţii pot achiziţiona mai rapid sisteme deja testate şi creşterea numărului de operatori de drone.

Ministerul Apărării punctează că un sistem antidronă nu înseamnă doar interceptarea unei drone: „Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât creşte capabilitatea de reacţie".

„Dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Prin participarea la Drone Edge, România contribuie, alături de aliații săi, la dezvolarea unor capabilități moderne care întăresc apărarea colectivă a NATO”.

Editor : A.R.