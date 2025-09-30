Ministrul Muncii anunță 100 de milioane de lei pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că la rectificarea bugetară a obținut 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor fi folosite fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

Ministrul mai precizează că, de la anul, vor folosi fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

„Am o veste bună pentru familiile care aşteptau continuarea programului de fertilizare in vidro. La rectificarea bugetară, am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei, credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acţiunile pentru a sprijini peste 6600 de familii pentru a-şi îndeplini visul de a avea un copil. Ştiu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta, dar, chiar şi aşa, aducem speranţă în sufletele celor care aşteaptă să devină părinţi. Fiecare copil este o bucurie şi fiecare familie merită să aibă o şansă în plus”, a spus Manole, potrivit News.ro.

