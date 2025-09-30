Live TV

Ministrul Muncii anunță 100 de milioane de lei pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii

Data actualizării: Data publicării:
bebelus care isi mainile la fata
Foto: Profimedia

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că la rectificarea bugetară a obținut 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor fi folosite fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

„La rectificarea bugetară am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV”, spune Manole într-un mesaj pe Facebook. El a adăugat că astfel poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil.

Ministrul mai precizează că, de la anul, vor folosi fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

„Am o veste bună pentru familiile care aşteptau continuarea programului de fertilizare in vidro. La rectificarea bugetară, am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei, credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acţiunile pentru a sprijini peste 6600 de familii pentru a-şi îndeplini visul de a avea un copil. Ştiu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta, dar, chiar şi aşa, aducem speranţă în sufletele celor care aşteaptă să devină părinţi. Fiecare copil este o bucurie şi fiecare familie merită să aibă o şansă în plus”, a spus Manole, potrivit News.ro.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
bani numarati pe masa
În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au...
nicusor dan
Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia...
Ultimele știri
Un viceguvernator rus care fura din banii alocați soldaților de pe front a fost arestat
Companiile din UE pompează în continuare zeci de miliarde de dolari în mașinăria de război a lui Putin
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil mic care s-a înecat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cuplurile infertile vor putea beneficia de până la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate în țară prin programul FIV
Numărul cuplurilor din București care beneficiază de sprijinul de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro a fost suplimentat
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Guvernul își asumă un deficit de 8,4% din PIB. Cum arată cifrele
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există nemulțumiri când sunt oameni diferiți, dar funcționează”
bancnote de 100 de lei pe o masa
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Face 100 de ani în două luni, dar tot merge la sala de sport și "trage de fiare". Dick Van Dyke, un...
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...