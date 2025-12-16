Ministrul Muncii, Florin Manole a spus, în exclusivitate la Digi24, că nu s-ar „aventura” să spună câți dintre românii care apar în acte ca fiind plătiți cu salariul minim pleacă acasă cu banii din salariul minim și câți sunt plătiți de fapt „la negru”, și apar fictiv cu salariul minim. „Există o întreagă procedură care trebuie respectată, ca în cazul domnului Cuc”, a spus ministrul Muncii, referindu-se cel mai probabil la prezumția de nevinovăție.

Întrebat la Digi24 câți dintre angajații care apar în acte cu salariul minim pleacă acasă cu banii din salariul minim și câți sunt plătiți de fapt „la negru” și apar fictiv cu venitul minim, ministrul Muncii a spus că nu s-ar aventura să facă „astfel de pronosticuri”.

„Nu... da, nu m-aș aventura să fac astfel de de pronosticuri. Până la urmă, eu trebuie să prezum fiecare cetățean și fiecare antreprenor, conform Constituției, de bună credință și de legalitate. Și de aceea, pentru a dovedi, dacă e cazul, că e vreo nelegalitate undeva avem Inspecția Muncii care trebuie să meargă să controleze, să constate, să sancționeze. Și oamenii ăia, inclusiv pot să conteste sancțiunea”, a afirmat Florin Manole la Digi24.

„Încă o dată, există o întreagă procedură care trebuie respectată, ca în cazul domnului Cuc, în cazul oricui, indiferent că este vorba de o infracțiune mică sau de o infracțiune foarte mare”, a adăugat ministrul Muncii.

Editor : Liviu Cojan