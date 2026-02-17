Live TV

Ministrul Sănătății avertizează: Tăierea cu 10% a veniturilor ar provoca o criză „fără precedent” în spitale

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Foto. Inquam Photos / Mălina Norocea

Tăierea cu 10% a veniturilor personalului medical ar însemna o criză „fără precedent” în sistemul de sănătate, având în vedere deficitul de personal din multe unităţi sanitare, faptul că gărzile sunt plătite la valoarea anului 2017, a atras atenţia ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.

El a mulţumit liderilor coaliţiei de guvernare că au înţeles particularităţile sistemului de sănătate şi au acceptat propunerea Ministerului Sănătăţii de exceptare a domeniului de la tăierea veniturilor cu 10%, scrie Agerpres.

„Am venit cu măsuri reale de reformă şi când spun reformă mă refer la lucruri pe care sistemul de sănătate le aşteaptă de ani de zile şi anume reformarea sistemului în care se realizează gărzile, (...) modul în care se calculează tariful pe caz ponderat pentru unităţile sanitare, reclasificarea spitalelor (...) şi lista poate continua”, a afirmat Rogobete.

Citește și: Ministrul Sănătății, împotriva tăierii salariilor cu 10%: „Vorbim despre viața unor oameni, nu despre un Excel”

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătăţii a făcut deja economii în ultima perioadă şi printr-un control mai bun al concediilor medicale şi reducerea celor fictive.

„Nu putem discuta despre reduceri abrupte în sistemul de sănătate, un sistem care oricum este (...) din punct de vedere financiar subfinanţat de ani de zile”, a subliniat Alexandru Rogobete.

El a participat marţi la lansarea campaniei educaţionale „Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă”, derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

