Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație

Două avioane de vânătoare F-16 Fighting Falcon.

Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat că structurile din instituția pe care o conduce primesc mai des alerte aeriene dinspre Ucraina decât mesajele RO-Alert transmise populației din zonele de graniță ale României.

El spune că România își concentrează resursele pentru protejarea zonelor locuite din Delta Dunării, în special în Dobrogea, și că sistemele de monitorizare funcționează permanent.

„Ne concentrăm resursele pe care le avem pentru protejarea zonei populate din Delta Dunării, care până acum s-a întâmplat cu succes. Să știți că telefonul ăsta nou operativ de la Ministerul Apărării vine foarte des cu mesaje de alertă aeriană. Nu tot timpul mesajele astea ajung nici la Ro-Alert, nici la cetățeni”, a declarat Radu Miruță, luni seară, la postul B1 TV.

Citește și: Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții

Referindu-se la costurile generate de ridicarea avioanelor de luptă atunci când sunt detectate drone în apropierea spațiului aerian românesc, ministrul a subliniat că prioritatea rămâne siguranța populației.

„Siguranţa cetăţenilor nu are preţ. Ce vă pot spune este că nu la fiecare roi de drone pe care îl vedem venind înspre România se ridică avioanele de vânătoare. În toată zona Dobrogei, de-a lungul braţului Chilia, pe ţărmul Mării Negre de la Sulina, noi avem poziţionate o serie de capabilităţi de apărare. În funcţie de traiectoria dronei, în funcţie de raza dispozitivului prin faţa căruia trece, decidem dacă se ridică avioane de vânătoare, dacă se ridică elicoptere, dacă nu se ridică nimic. Sunt situaţii în care se justifică, pentru garantarea securităţii cetăţenilor, ridicarea avioanelor de vânătoare”, a precizat Miruță.

El a adăugat că, luni seară, două avioane F-16 au fost ridicate după ce a fost observată apropierea unor drone de spațiul aerian românesc, însă acestea nu au intrat pe teritoriul României, întorcându-se ulterior.

Citește și: Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”

Autorităţile au emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian, pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Deocamdată, nu au fost înregistrate apeluri la 112. Forțele ruse au lansat, luni seară, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane cisterna
Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”
radu miruta
Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții
Alexandru Nazare la sedinta de guvern, cu mapa in mana
Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai certăm la televizor, că urma ca România să ia niște bani din piață
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Alertă în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina: populația avertizată, fără incidente în România
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, anunță ministrul Apărării Radu Miruță
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
ambasador Darryl Nirenberg
Ambasadorul american la București: Parteneriatul dintre SUA şi...
Ultimele știri
Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE
Volodimir Zelenski, îngrijorat în legătură cu aprovizionarea cu motorină
Intervenție de urgență pe coasta Mării Baltice pentru salvarea unei balene eșuate, în nordul Germaniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...