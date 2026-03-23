Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație

Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat că structurile din instituția pe care o conduce primesc mai des alerte aeriene dinspre Ucraina decât mesajele RO-Alert transmise populației din zonele de graniță ale României.

El spune că România își concentrează resursele pentru protejarea zonelor locuite din Delta Dunării, în special în Dobrogea, și că sistemele de monitorizare funcționează permanent.

„Ne concentrăm resursele pe care le avem pentru protejarea zonei populate din Delta Dunării, care până acum s-a întâmplat cu succes. Să știți că telefonul ăsta nou operativ de la Ministerul Apărării vine foarte des cu mesaje de alertă aeriană. Nu tot timpul mesajele astea ajung nici la Ro-Alert, nici la cetățeni”, a declarat Radu Miruță, luni seară, la postul B1 TV.

Referindu-se la costurile generate de ridicarea avioanelor de luptă atunci când sunt detectate drone în apropierea spațiului aerian românesc, ministrul a subliniat că prioritatea rămâne siguranța populației.

„Siguranţa cetăţenilor nu are preţ. Ce vă pot spune este că nu la fiecare roi de drone pe care îl vedem venind înspre România se ridică avioanele de vânătoare. În toată zona Dobrogei, de-a lungul braţului Chilia, pe ţărmul Mării Negre de la Sulina, noi avem poziţionate o serie de capabilităţi de apărare. În funcţie de traiectoria dronei, în funcţie de raza dispozitivului prin faţa căruia trece, decidem dacă se ridică avioane de vânătoare, dacă se ridică elicoptere, dacă nu se ridică nimic. Sunt situaţii în care se justifică, pentru garantarea securităţii cetăţenilor, ridicarea avioanelor de vânătoare”, a precizat Miruță.

El a adăugat că, luni seară, două avioane F-16 au fost ridicate după ce a fost observată apropierea unor drone de spațiul aerian românesc, însă acestea nu au intrat pe teritoriul României, întorcându-se ulterior.

Autorităţile au emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian, pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Deocamdată, nu au fost înregistrate apeluri la 112. Forțele ruse au lansat, luni seară, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

