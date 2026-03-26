Modalități rapide prin care contribuabilii pot plăti taxele și impozitele locale cu reducere până la 31 martie

Contribuabilii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și achita taxele și impozitele locale cu reducere, termenul-limită fiind 31 martie. După această dată, obligațiile fiscale pot fi plătite în continuare, însă fără bonificația de 10%. Pentru a facilita procesul sumelor datorate, autoritățile pun la dispoziție mai multe metode rapide și accesibile, atât online, cât și fizic.

Achitarea anticipată a taxelor locale reprezintă o oportunitate pentru contribuabili de a obține o reducere.

Până când se aplică reducerea de 10% la plata impozitelor locale

Românii pot beneficia de o bonificație de 10% dacă își achită integral impozitele locale până la 31 martie 2026, inclusiv. Facilitatea fiscală nu se aplică automat oricărei plăți, ci este condiționată de stingerea completă a obligațiilor aferente întregului an.

Contribuabilii care achită doar parțial sumele datorate nu sunt eligibili pentru această reducere. De asemenea, plata în două tranșe - prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie - exclude acordarea bonificației. Astfel, reducerea este rezervată exclusiv celor care optează pentru plata anticipată integrală a impozitelor locale.

Cât pot economisi românii dacă achită taxele la timp

Pentru a înțelege concret cum se aplică reducerea, luăm exemplul unui contribuabil care datorează un impozit anual de 1.000 de lei pentru locuință. Dacă suma este achitată integral până la 31 martie, se aplică bonificația de 10%, iar totalul de plată scade la 900 de lei. Astfel, contribuabilul economisește 100 de lei. În schimb, dacă impozitul este plătit în două tranșe - jumătate până la finalul lunii martie și restul până la 30 septembrie - reducerea nu se mai acordă, iar suma totală de plată rămâne 1.000 de lei.

Citește și: Când se aplică penalități pentru neplata impozitelor

Modalități rapide de a plăti taxele și impozitele locale

Plata online, cea mai rapidă opțiune pentru contribuabili

Cea mai eficientă metodă de plată rămâne cea online, prin intermediul platformelor dedicate puse la dispoziție de autorități. Contribuabilii pot utiliza portalul național Ghișeul.ro sau site-urile primăriilor pentru a achita impozitele pe clădiri, terenuri sau autoturisme, folosind un card bancar. Procedura este simplă și durează doar câteva minute, fiind necesară doar crearea unui cont și autentificarea în sistem. Plata online elimină necesitatea deplasării și reduce semnificativ timpul de așteptare.

În general, tranzacțiile efectuate prin aceste platforme nu implică comisioane pentru contribuabili, acestea fiind suportate de autorități. Totuși, pot exista costuri percepute de unele bănci, în funcție de politica instituției financiare.

Plata la ghișeu sau prin intermediari, opțiuni pentru cei care preferă interacțiunea directă

Pentru contribuabilii care preferă plata fizică, impozitele pot fi achitate la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite locale, în numerar sau cu cardul. De asemenea, plățile se pot face prin intermediul Poștei Române sau în anumite puncte de plată, precum stațiile PayPoint sau benzinăriile partenere. Deși aceste metode implică deplasare, ele rămân o soluție viabilă pentru persoanele care nu utilizează servicii digitale.

Plata la ghișeu nu presupune, de regulă, comisioane suplimentare, însă în cazul utilizării unor intermediari pot exista taxe de procesare stabilite de operatorii respectivi.

Transferul bancar, alternativă rapidă fără cont dedicat

Pentru persoanele care nu doresc să utilizeze platforme online dedicate, transferul bancar reprezintă o alternativă eficientă. Plata se poate realiza prin aplicația de internet banking, prin efectuarea unui ordin de plată către contul IBAN al primăriei de domiciliu. Această metodă este recunoscută oficial și permite achitarea taxelor fără interacțiune directă cu instituțiile publice.

În cazul transferurilor bancare pot apărea comisioane standard percepute de bancă, în funcție de tipul contului și de politica instituției financiare.

Aplicațiile mobile ale primăriilor, soluții moderne de plată

În unele orașe, autoritățile locale au dezvoltat aplicații mobile sau platforme digitale proprii, care permit plata taxelor și impozitelor direct de pe telefon. Aceste soluții sunt concepute pentru a simplifica accesul contribuabililor la serviciile publice și oferă o alternativă rapidă și sigură la metodele tradiționale.

În cele mai multe cazuri, plățile prin aceste aplicații nu implică comisioane suplimentare, însă condițiile pot varia în funcție de platforma utilizată și de banca emitentă a cardului.

Cum se face plata online prin platformele digitale ale primăriilor

Pentru contribuabilii care aleg plata online prin sistemele electronice ale primăriilor, procedura presupune câțiva pași simpli. În primul rând, aceștia trebuie să acceseze secțiunea dedicată platformei digitale de pe site-ul Direcției de Taxe și Impozite Locale. Ulterior, autentificarea se face pe baza codului unic de identificare - CNP pentru persoane fizice sau cod fiscal pentru persoane juridice - și a unei parole obținute în prealabil de la instituția fiscală locală.

După autentificare, utilizatorii pot accesa aplicația informatică unde au la dispoziție informații detaliate despre bunurile impozabile, situația debitelor, plățile efectuate și modul de calcul al taxelor. Sistemul permite, de asemenea, generarea unei note de plată, care poate fi utilizată ulterior pentru achitare prin ATM, internet banking sau POS.

De exemplu, Direcția Generală de Venituri Buget Local Sector 2 pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de plată rapide și accesibile printre care și platforma Atlas DGVBL.

În contextul procesului de digitalizare a serviciilor publice, plata online se evidențiază ca fiind cea mai eficientă și accesibilă opțiune. Cu toate acestea, metodele alternative, precum transferul bancar sau plata la ghișeu, rămân disponibile, oferind contribuabililor posibilitatea alegerii unei variante de plată adecvate.

