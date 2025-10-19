Live TV

Video Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic GALERIE FOTO

Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator

Noi mărturii ale locatarilor din blocul în care a avut loc explozia din Capitală. Un bărbat povește cum s-a simțit totul chiar din blocul din fața exploziei. "Toată casa era praf, am fugit afară și plângea lumea", mărturiseste bărbatul. Nu doar apartamentul i-a fost făcut praf, ci și cele două mașini aflate în parcare. Acum, toți cei afectați au de ales între case sociale sau apartamente în chirie, asta până când autoritățile decid ce se va alege cu blocul afectat.

„Eu eram în casă, copii erau la școală, soția tot aici este învățătoare. Eu am rămas în casă și dintr-o dată am văzut, a sărit tot apartamentul în aer. Noi suntem vizavi de apartamente, suntem față în față, și tot gazul, toată puterea a fost la noi. Am văzut dintr-o dată în casă cum au căzut toate: televizoare, mobilă, geamuri peste mine. Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic. Am fugit afară, pe scări. Când am coborât pe scări plângea lumea, toată lumea disperată. Când am ieșit afară și am văzut ce este ... și acum sunt în stare de șoc.

Bărbatul povestește cum casa și cele două mașini aflate în parcare i-au fost distrusă de explozie: „În casă nu mai e nimic. Avem mașinile jos și din mașini, una nu o mai am deloc, una trebuie să o duc să o refac. O luasem și eu de două zile”.

 

Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 1 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 2 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 3 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 4 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 5 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 6 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator | Poza 7 din 7
Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator
Un alt bărbat, care locuiește cu două etaje mai sus față de apartamentul în care a avut loc explozia, susține că autoritățile i-au informat că ar putea avea acces în clădire doar după ce experții în domeniu vor fi siguri că intrarea este una sigură: „Nu am reușit să intru, asta am și întrebat. Au zis când vor lua decizie și e sigur că nu se va întâmpla absolut nimic, atunci o să intrăm o persoană cu un pompier după noi. Să ne luăm strictul necesar, nu știm când, așteptăm”.

Acesta a participat la ședința cu locatarii de la sediul Primăriei și spune că autoritățile din Capitală le-au dat mai multe opțiuni în ceea ce privește cazarea.

„Ne-au zis cei de la Primărie că să stăm la hotel, în continuare, timp de 7 zile și după 7 zile au venit cu nitște propuneri, niște variante. Au niște case sociale, unele poate sunt foarte bune, unele paote nu sunt mobilate. Dacă e opțiune pentru noi, dacă nu, ultima opțiune să ne căutăm noi chirie și să ne asigure chiria pe o perioadă nedeterminată. Blocul nu știu dacă se poate reface doar zona respectivă care este afectată sau dacă se dărâmă tot blocul.

