Noua taxă „Oxigen” creează polemici. Primăria Capitalei s-ar putea trezi cu o serie de plângeri în instanță

Până să își producă efectele pe deplin, noua taxă Oxigen, impusă de Primăria Capitalei pentru cei care trec cu mașinile prin centrul Capitalei ridică semne de întrebare. Activiștii spun că nu există un studiu care să arate care sunt cu adevărat zonele cele mai poluate din Capitală. Și avocații atrag atenția că în forma actuală nu este respectat principiul, poluatorul plătește. Oficialii Primăriei Capitalei spun însă că vor veni în curând cu lămuriri pentru fiecare persoană care are reticențe.

Angajat primărie: Sistemul este relativ simplu. În primul rând înregistrează vehicule, după ce mașina este depistată intră în a doua fază în care recunoaște numărul de înmatriculare. Ajunge în baza de date în care ajunge fiecare număr de înmatriculare care a fost depistat în trafic. Acest sistem transmite într-un soft centralizator pentru a verifica dacă acest număr are vinietă plătită, dacă are normă de poluare sub normele impuse.

Noua taxă Oxigen creează polemici înainte să își facă efectul. Avocații spun că în forma actuală pe lângă încasări, municipalitatea s-ar putea trezi și cu o serie de plângeri în instanță.

Adrian Cuculis, avocat: Se pare că are câteva nereguli și dispcrepanțe în raport cu legislația europeană, respectiv cu principiul, poluatorul plătește. Dacă am spre exemplu norma Euro 2 și am un motor de șase mii, evident că voi polua mult mai mult decât o normă Euro 2 cu un motor de două mii. Anexa la HCG privește niște tarife propuse global și nu sunt defalcate în funcție de motoare sau capacitatea cilindrică.

Situația nu ar fi surprinzătoare pentru cei care pun în practică proiectul taxei pentru un oraș mai puțin poluat.

Se întâmplă să avem contestații, avem filmulețe, avem poze care pot să probeze foarte simplu că nu s-a luat o decizie greșită.

Deocamdată taxa Oxigen a intrat în vigoare de la începutul lui ianuarie. Abia din martie vor fi date primele amenzi pentru cei care nu și-au cumpărat vinieta.

Șoferii care vor fi prinși că nu au achiziționat vinieta riscă amenzi între 1.500 și 2.000 de lei

Perioada dintre cele două momente are două explicații. Oficialii PMB spun că este un moment numai bun ca șoferii să se acomodeze cu noua taxă pe care trebuie să o plătească. Pe de altă parte se pregătește și infrastructura. Sunt montate noi camere de supraveghere care au capacitatea de a stoca și informații cu privire la numerele de înmatriculare ale mașinilor care tranzitează prin centrul Capitalei.

Activiștii sunt sceptici în legătură cu efectele deciziei.

Oana Nenciu, ECOPOLIS: Primăria trebuie să ia niște măsuri și din păcate a ales să ia cea mai nepopulară măsură și nici măcar să o documenteze cum trebuie, adică dacă vedeam un plan, un studiu la bază pe măsurători reale în care să îmi arate că centrul sau aria desemnată de Primărie pentru taxă este cea mai afectată aș fi înțeles dar nu eset cazul.

Șofer: E o taxă să ne ia banii! Unde se duc banii ăștia...

Șofer: Până la urmă ar trebui făcut ceva. Bucureștiul este sufocat de mașini. Majoritatea au mașini, fiecare are câte trei sau patru mașini. Și mașinile nu sunt neapărat noi.

