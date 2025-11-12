Live TV

Video „Nu mai cumpărăm, că n-avem cu ce”. Românii strâng cureaua din cauza scumpirilor: cheltuie mai puțin. Ce taie de pe listă

Data publicării:
cumparaturi scumpe
România a avut în septembrie o inflație de 8,6%, de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii au început să reducă masiv cheltuielile, iar efectele se văd în magazine, arată un raport Eurostat. În septembrie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 2,1% față de anul trecut, semn că populația cumpără mai puțin. România se numără printre țările cu cele mai mari declinuri din Uniunea Europeană. „Unii renunță la fumat, alții trec la mărci mai puțin prestigioase de alimente”, spune  profesorul de economie, Radu Nechita. De altfel, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 4,5%, cea mai abruptă scădere din Uniunea Europeană, după Estonia.

Românii au strâns serios cureaua în luna septembrie a acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 4,5%, cea mai abruptă scădere din Uniunea Europeană după Estonia.

„Scăderea vânzărilor cu amănuntul în septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut confirmă declinul puterii de cumpărare a românilor. Aceștia se confruntă cu presiuni inflaționiste și cu venituri în stagnare sau chiar în scădere”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Dacă am avut 500, am mers pe 200. La jumătate tot. La pensie am pierdut 450 de lei. Sunt bani, cu ăia trăiam o săptămână bine”, spune un pensionar.

„Ne bucurăm dacă putem plăti tot ce avem de plătit. Venim și ne uităm și după aceea nu mai cumpărăm, că n-avem cu ce”, spune cu amărăciune altcineva.

La nivelul Uniunii Europene, situația este complet diferită. Dacă România înregistrează scăderi la vânzările de alimente, băuturi, tutun, dar și la comerțul cu amănuntul, alte țări, cum ar fi Cipru, Malta sau chiar Bugaria, înregistrează creșteri.

„În momentul în care statul vine și cere mai mulți bani sub formă de taxe și impozite, rămân mai puțini bani contribuabililor și ei sunt nevoiți să-și aloce, să-și realoce bugetul pe ceea ce consideră ei prioritar. Unii renunță la fumat, alții trec la mărci mai puțin prestigioase de alimente, deci alocările sunt făcute de fiecare persoană în parte, dar este o reducere a disponibilității de a consuma”, spune profesorul de economie, Radu Nechita.

„Dacă se menține acest trend și nu prea văd cum să nu se mențină, pentru că și salariile au scăzut în termeni reali, a scăzut puterea de cumpărare a populației, riscăm să intrăm într-o ușoară recesiune”, e de părere Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.

România a avut în septembrie o inflație de 8,6%, de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă...
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile...
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face...
Ultimele știri
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative
Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri”
Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alimentare cu combustibil in benzinarie
Preț-record la carburanți, după a patra scumpire într-o singură lună. Motorina a sărit de pragul psihologic de 8 lei/litru. Ce urmează
statuia zetei justitiei oarba si cu balanta in mana
Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii
monica macovei
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă”
un pix și monede așezate pe o hârtie
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni”
Ruble
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Care pensionari nu iau miercuri pensie? Banii vor intra la o săptămână distanță
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...