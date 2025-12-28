Live TV

Număr crescut de persoane cu arsuri în perioada sărbătorilor. Rogobete: Depășim media Uniunii Europene

Data publicării:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ultimele zile ale anului au adus și un număr mare de pacienți care au suferit arsuri, potrivit ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a anunțat că două persoane cu arsuri severe pe mai mult de 60% din suprafața corpului au fost transferate în condiții de siguranță la un spital din Belgia. Cele două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse în orașul Onești.

„Mulţumesc Forţelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi tuturor profesioniştilor implicaţi pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulţumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat şi pentru facilitarea accesului pacienţilor la Spitalul Universitar Charleroi", a transmis Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății susține că, în ultimele zile, se înregistrează un număr crescut de pacienți cu arsurui severe generate de violenţă, autoagresiune, incendieri intenţionate, utilizarea unor instalaţii improvizate, dar şi de electrocuţii apărute ca urmare a neglijenţei.

„Aceste situaţii pun o presiune majoră asupra sistemului medical şi produc suferinţă profundă pacienţilor şi familiilor acestora. România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienţi cu arsuri severe, depăşind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective", a subliniat ministrul.

În acest context, ministrul susține că construcția celor două centre de Timișoara și Târgu Mureș pentru arși este finalizată în proporție de peste 90%.

„Începând de anul viitor, pacienţii cu arsuri grave vor putea fi trataţi aici, acasă, în condiţii moderne şi sigure. Însă responsabilitatea, prevenţia şi evitarea acestor situaţii rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face faţă numărului mare de pacienţi şi pentru a proteja vieţi", a evidenţiat ministrul Sănătăţii.

