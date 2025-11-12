Live TV

Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament

internship

Instituțiile publice, companiile de stat și firmele private vor putea angaja un număr dublu de tineri în internship, după ce Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul USR. Măsura prin care crește de la 5% la 10% numărul de persoane pentru care se pot încheia contracte de internship va contribui la scăderea șomajului în rândul tinerilor, precizează inițiatorii propunerii legislative, printre care se numără și ministra de Externe Oana Țoiu.

Propunerea legislativă a fost inițiat, în decembrie 2023, de către deputații USR Oana Țoiu, Brian Cristian, Filip Havârneanu și Tudor Pop, în urma discuțiilor avute cu mai multe organizații de studenți, a transmis partidul, într-un comunicat de presă.

Implementarea măsurii propuse de USR este cu atât mai importantă cu cât, potrivit datelor Eurostat din decembrie 2024, România a devenit țara din UE cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani (26,3%).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 176/2018, în scopul majorării numărului de interni pentru care se pot încheia contracte de internship, de la 5% la 10% din numărul total al salariaților organizației-gazdă, precum și majorarea cuantumului primei de promovare a angajării și acordarea acesteia doar pe baza unei cereri, fără prezentarea altor documente doveditoare.

„În funcție de numărul de salariați, organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 10% din numărul total al salariaților. Pe perioada derulării contractului de internship, internul are dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, direct proporțional cu durata programului de internship. În situația în care internul nu solicită zilele de odihnă pe durata contractuală, acestea nu vor fi compensate de organizația-gazdă la finalul programului de internship”, prevede inițiativa de lege.

„România trebuie să îşi câştige tinerii de partea ei şi asta se poate doar construind un viitor bun acasă, cu şanse oneste de carieră pentru ei. Astăzi, dublăm numărul de internship-uri care se pot organiza legal, de la pragul de 5% la cel de 10% din totalul numărului de angajați, pentru că tinerii au nevoie de experiență practică și angajatorii au nevoie de ideile lor și de capacitatea de a lucra cu noile tehnologii.

Obiectivul este ca, în timp, fiecare tânăr să poată accesa un stagiu de practică sau internship şi să dublăm media de sub 1.500 de internship-uri anual pe care România o are astăzi. Am deschis ușa Parlamentului pentru peste 1.000 de tineri, voi continua asta toată cariera, pentru că este inacceptabil să avem o rată a șomajului mare în rândul tinerilor în timp ce și economia, și reformarea statului au nevoie uriașă de ei”, a declarat Oana Țoiu, conform comunicatului de presă al USR.

România are rezultate foarte slabe și la indicatorul NEET (care arată procentul de tineri sub 29 de ani care nu sunt nici angajați, nici înscriși în educație), având cea mai mare rată din UE în 2024 (19,4%, comparativ cu media europeană de 11%), mai spune sursa citată.

Internshipul este un contract destinat pregătirii profesionale a tinerilor care au împlinit 16 ani (prin excepție, 15 ani cu acordul părinților). Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

Pe 5 martie 2024, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei de astăzi a fost decizional. Astfel legea merge la promulgare.

