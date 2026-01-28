Live TV

Fost senator francez condamnat la 4 ani de închisoare după ce a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual

Data actualizării: Data publicării:
Fostul senator francez Joel Guerriau.
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare. Foto Profimedia

Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care un an și jumătate cu executare, pentru că i-a administrat ecstasy unei colege parlamentare, Sandrine Josso, fără știrea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. Avocații bărbatului au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării, susținând că a fost un „gest de neatenție”.

„Intenția sexuală” a acuzatului, obiectul unor lungi dezbateri în timpul procesului, a fost în cele din urmă recunoscută de tribunalul penal din Paris. Fostul senator a fost condamnat, de asemenea, la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, potrivit Le Figaro și News.ro.

El va trebui să urmeze și un tratament obligatoriu și i se interzice să ia legătura cu Sandrine Josso.

„Este o ușurare imensă”, a declarat victima la finalul pronunțării deciziei tribunalului.

Avocații lui Joël Guerriau au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării. Fostul ales, în vârstă de 68 de ani, a susținut că a fost un „gest de neatenție”.

Joël Guerriau a demisionat din funcția de senator în octombrie 2025 din cauza acestui caz. El a fost acuzat că i-ar fi administrat parlamentarei Sandrine Josso, în vârstă de 50 de ani, „o substanță susceptibilă de a-i altera discernământul sau controlul asupra acțiunilor sale, cu scopul de a comite un viol sau o agresiune sexuală”. Politicianul de centru-dreapta s-a confruntat, de asemenea, cu acuzații legate de posesia și consumul de ecstasy.

Cazul a avut ecou în Franța după condamnarea în 2024 a lui Dominique Pelicot, găsit vinovat de drogarea și violarea repetată a soției sale, Gisele, și de invitarea a zeci de străini să o agreseze în timp ce era inconștientă. Procesul Pelicot a atras atenția presei internaționale și a sensibilizat opinia publică cu privire la agresiunile facilitate de droguri.

Josso le-a spus anchetatorilor că s-a simțit rău după ce a băut câteva înghițituri dintr-un pahar de șampanie oferit de Guerriau în apartamentul său oficial, unde venise pentru a sărbători victoria acestuia în alegeri. Faptele s-au petrecut pe 14 noiembrie 2023. Ea a precizat că șampania nu avea gust normal și că, dacă nu ar fi reușit să părăsească apartamentul, era sigură că Guerriau ar fi agresat-o, convinsă că el voia să-și „satisfacă o dorință”.

Un test toxicologic a confirmat ulterior prezența ecstasy în sângele ei, iar substanța a fost găsită și în apartamentul lui Guerriau.

Partidul Horizons al fostului senator, care face parte din alianța guvernamentală a președintelui francez Emmanuel Macron, a declarat presei franceze, în urma acuzațiilor din noiembrie 2023, că Guerriau a fost suspendat cu efect imediat.

Anul trecut, Parlamentul a aprobat modificări ale legii franceze privind violul pentru a include consimțământul, aliniind legislația la cea a peste zece alte țări europene, într-o mișcare care a primit un nou impuls prin procesul Pelicot.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
accident tm
4
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
5
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Digi Sport
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Închisoare
Cazul turcului evadat după ce primise 22 de ani de inchisoare: Ce spune Legea din România despre regimul de detenție și recompense
Hands raised to the sky over barbed wire. Yellow sun in red sky.
„Bine ați venit în iad”: Raport șocant despre abuzurile asupra palestinienilor aflați în închisorile israeliene
Bolsonaro Is Sentenced To Prison For Planning A Coup D'Etat.
Bolsonaro poate scăpa mai repede din închisoare. Avocații au găsit o metodă de reducere a pedepsei: cititul
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort”. „Celulă” cu living și bucătărie
Julio Iglesias
Prima reacție a lui Julio Iglesias după acuzațiile de agresiune sexuală
Recomandările redacţiei
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face...
Ultimele știri
PSD insistă că nu va susține tăierile din administrație fără măsuri de relansare economică: „Cele două nu trebuie separate”
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele Terestre Române anunţă deplasări pentru un exercițiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cât ar putea crește prețul gazelor de la 1 aprilie, dacă se elimină plafonarea. Tabel cu prețurile estimate
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Benicio del Toro, la un pas să nu joace în One Battle After Another, filmul în care a făcut un super rol: "Au...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...