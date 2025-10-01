Mai sunt peste 80 de zile până la Crăciun, însă Craiova intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Autoritățile se tem că nu au timp să amenajeze Târgul de Crăciun până la 17 noiembrie și pun deja instalațiile de iluminat în centrul orașului. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”.

Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Deja au început amenajările în centrul Craiovei, unde va fi amplasat Târgul de Crăciun de anul acesta. Angajații Primăriei au început să pună globulețele și să amenajeze instalațiile de iluminat. Peste 2 milioane de leduri vor fi aprinse la Târgul de Crăciun de anul acesta.

Amenajările au început mult mai devreme decât de obicei pentru că, spun autoritățile, vor să fie gata până la mijlocul lunii noiembrie, atunci când va fi deschis Târgul de Crăciun, care se va încheia în data de 5 ianuarie.

Craiovenii care trec prin zonă recunosc că sunt uimiți pentru că nu se așteptau ca aceste amenajări se înceapă atât de devreme, însă spun că așteaptă cu nerăbdare să fie inaugurat Târgul de Crăciun de anul acesta.

Centrul orașului va fi închis timp de 4 zile pentru a fi amplasate macaraua și sania lui Moș Crăciun.

