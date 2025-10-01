Live TV

Video Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun

Data publicării:
craiova
În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun. Foto: Digi24

Mai sunt peste 80 de zile până la Crăciun, însă Craiova intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Autoritățile se tem că nu au timp să amenajeze Târgul de Crăciun până la 17 noiembrie și pun deja instalațiile de iluminat în centrul orașului. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”.

Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Deja au început amenajările în centrul Craiovei, unde va fi amplasat Târgul de Crăciun de anul acesta. Angajații Primăriei au început să pună globulețele și să amenajeze instalațiile de iluminat. Peste 2 milioane de leduri vor fi aprinse la Târgul de Crăciun de anul acesta.

Amenajările au început mult mai devreme decât de obicei pentru că, spun autoritățile, vor să fie gata până la mijlocul lunii noiembrie, atunci când va fi deschis Târgul de Crăciun, care se va încheia în data de 5 ianuarie.

Craiovenii care trec prin zonă recunosc că sunt uimiți pentru că nu se așteptau ca aceste amenajări se înceapă atât de devreme, însă spun că așteaptă cu nerăbdare să fie inaugurat Târgul de Crăciun de anul acesta.

Centrul orașului va fi închis timp de 4 zile pentru a fi amplasate macaraua și sania lui Moș Crăciun.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
3
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Digi Sport
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la...
un barbat merge prin viscol
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM...
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sala-jocuri-noroc
A distrus cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri din Craiova, supărat că a pierdut banii. Momentul a fost surprins de camere
N06 INCIDENTE MECI-AMB VO 250925_01527
Scandal la un meci de futsal România – Ungaria de la Craiova. Suporterii s-au bătut cu jandarmii și au aruncat fumigene pe teren
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia cu un apropiat al Liei Olguța Vasilescu
maratonul resuscitarii
Maratonul Resuscitării a ajuns la Craiova: Participare liberă pentru cei care vor să învețe să salveze vieți
accident
Accident grav în Craiova. O mașină s-a izbit de un autobuz cu călători, după ce un şofer de 80 de ani nu a acordat prioritate
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Digi FM
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu...
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Pro FM
Cassie, dezvăluiri cutremurătoare despre Diddy, la 5 luni de când a depus mărturie contra lui: "Încă am...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
J.K.Rowling o numeşte pe Emma Watson „ignorantă”, după mărturisirile recente ale vedetei din „Harry Potter”
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...