Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile: „Efectiv, nu mai sunt bani”

copil la calorifer
Orașele în care facturile la încălzire for fi mai mari la iarnă. Foto: Profimedia

Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În unele orașe subvenția pentru căldură a fost redusă, astfel că prețul gigacaloriei a crescut. Primarul Bacăului, cel al Brașovului și edilul interimar al Capitalei au explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confruntă.

Bucureștenii sunt printre cei care vor plăti același preț pe gigacalorie ca și iarna trecută, a spus la Digi24 primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Acesta a precizat că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”.

„Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă”, a spus Bujduveanu.

Bucureștenii plătesc 330 de lei pe gigacalorie. Sunt însă orașe în care căldura e mai scumpă, iar oamenii ar putea plăti și mai mult din această iarnă.

În orașul Mangalia, de exemplu, oamenii plătesc 400 lei pentru gigacalorie. Aceasta este 435 lei în Oradea și este posibil ca în sezonul rece tariful să mai crească.

În Timișoara, primăria a micșorat această subvenție, așa că populația plătește 466 lei. Asta înseamnă că, spre exemplu, la un apartament cu două camere, timișorenii vor plăti chiar și cu 100 lei mai mult.

În Constanța, oamenii plătesc 350 lei, iar în Buzău gigacaloria ajunge la 377 lei. Ceva mai ieftină este în Brașov, acolo unde populația va plăti 280 lei fără TVA.

În multe orașe din țară prețul de producție al gigalcaroriei depășește 1.000 lei și sunt situații în care primăriile acordă subvenții de 700 sau chiar de peste 800 lei, așa cum este cazul orașului Constanța.

Lucian Viziteu, primarul orașului Bacău, a spus la Digi24 că municipalitatea are în vedere o reducere eșalonată a subvenției până în 2030.

„De altfel, este un act normativ care ne obligă, toate primăriile, să reducem subvenția până la zero în 2030. Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri. Guvernul României de aproximativ doi ani de zile a închis mecanismul prin care distribuiau, sprijineau cumva populația pentru sezonul de iarnă. Din păcate, au continuat practicile prin care s-au dat pur politic bani, cum a fost o hotărâre de guvern din decembrie anul trecut, prin care doar o serie de municipalități au primit bani, cu toate că nu aveau nevoie, și deci dau exemplu Clujului sau Oradea, în timp ce alte localități, cum e Bacău sau Craiova, care stau mai prost financiar, nu au primit niciun ban”, a spus Viziteu.

El a adăugat că pentru locuitorii Bacăului, creșterea facturii pentru încălzire va fi de circa 25%.

„Efectiv, nu mai sunt bani, avem cofinanțări la proiecte europene, avem o parte din cotele din impozitele pe venit care veneau în mod normal, dar Guvernul a luat o parte dintre acestea, în special impozitele pe pensii, jocuri de noroc și dividende, efectiv nu le mai distribuie la primării fără nicio explicație”, a spus edilul.

George Scripcaru, primarul din Brașov, a spus că în oraș mai sunt doar circa 5000 de abonați care sunt în sistemul de termoficare.

„Am izolat, să zic așa, într-o zonă bine conturată, avem investiții pe care le derulăm acum, din punct de vedere al schimbării rețelelor de transport de agent termic, care sunt foarte vechi și care necesită investiții. Din acest punct de vedere am accesat și o finanțare acuma prin Ministerul Dezvoltării, tocmai pentru acest program de investiții în termoficare, și derulăm acest parcurs. Gigacaloria este subvenționată, pentru că dacă ar fi să plătească la prețul integral, sigur că ar fi o problemă pentru abonați”, a spus Scripcaru.

El a adăugat că subvenția pentru căldură nu scade, dar facturile ar urma să crească ușor din cauza majorării TVA.

A venit motivarea deciziei, după ce Ionel Ganea a pierdut procesul
