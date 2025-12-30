Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”

Noul an vine cu noi scumpiri, în unele cazuri fără precedent. La Galați, de exemplu, taxa pentru gunoi crește, de la 1 ianuarie, de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană. Asta în timp ce orașul a fost dotat cu sute de ghene inteligente care stau nefolosite. Disperați de creșterile de prețuri, de taxe și impozite, oamenii spun ca își vor plăti datoriile către bugetul local abia la sfârșitul anului viitor.

De la 1 ianuarie, locuitorii din Galați vor avea de plătit 288 lei pe an pentru taxa de salubrizare. Este o creștere de 70% față de tariful actual. Asta înseamnă că o familie cu doi copii va avea de plătit peste 1.100 de lei doar pentru colectarea gunoiului menajer.

Localnic: Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim, muncim mai mult.

-Veți plăti până pe 30 martie?

-În niciun caz nu. Pentru că nu ne permitem, avem alte priorități, prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie.

Localnic: Suntem 3 persoane, 865 doar gunoiul, am socotit avem undeva la 2.700 de lei fața de anul ăsta, avem aproape cu 1.000 de lei mai mult. Nu stiu dacă se justifică banii ăștia în Galati.

Oamenii sunt hotărâți să amâne plata taxei, chiar dacă asta înseamnă că vor pierde reducerea de 10% acordată celor care își achită datoriile până pe 31 martie.

Localnic: Sigur n-o să plătim până în martie, chiar dacă putem, n-o să plătim.

Primăria susține că majorarea era necesară.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt primăria Galați: Creșterea taxei de salubrizare în anul 2026 se impune având în vedere creșterea costurilor de colectare, de transport și de depozitare a deșeurilor.

În Galați, gunoiul se colectează tot în pubelele vechi, în timp ce containerele ecologice noi, amplasate în cartierele orașului, zac nefolosite.

