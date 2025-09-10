Parlamentul a respins înființarea unei comisii care să investigheze abuzurile sexuale în universități

Deputații au respins, miercuri, proiectul de hotărâre care înființează o comisie parlamentară de anchetă care să investigheze„abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.

Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor și corespondenței instituționale referitoare la semnalarea „abuzurilor sexuale și comportamentale deviante” din universitățile românești, precum și evaluarea responsabilității universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora. scrie Agerpres.

Doar 82 de aleși au votat pentru adoptarea inițiativei parlamentarilor AUR și S.O.S. România, însă au fost 189 de voturi „împotrivă” și 6 abțineri.

Deputata AUR Gianina Șerban a susținut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie „apărătorul abuzatorilor sexuali”.

„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorități, ați ales să fiți apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră ați demonstrat. Mă uit în sală și văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (...) Sunteți femei, sunteți mame, poate ați fost în universități, poate astăzi aveți fete în universități și ar fi fost un vot corect dacă ați fi susținut înființarea acestei comisii. Dar ați demonstrat că protejați agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi”, a transmis ea.

În replică, deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR „nu au probitatea morală” să ceară înființarea unei astfel de comisii.

„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteți să veniți aici să spuneți că aveți probitatea morală să înființați această comisie”, a argumentat Monica Berescu.

Anul trecut, fostul profesor la SNSPA Alfred Bulai a fost acuzat de săvârşirea infracţiunilor de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual şi agresiune sexuală. Ancheta a pornit de la o investigaţie jurnalistică realizată de site-ul Snoop. Alfred Bulai ar fi hărţuit sexual mai multe studente, iar o parte dintre agresiuni ar fi avut loc în timpul unor cursuri de practică organizate în zone rurale.

La finalul lunii iulie a acestui an, Marius Pieleanu, sociolog și profesor în cadrul SNSPA, a fost acuzat de abuzuri sexuale, inclusiv din rândul unor foste studente, susțin jurnaliștii Snoop.ro. Contactat de Digi24.ro, acesta a refuzat să comenteze acuzațiile, spunând că situația va fi tranșată în instanță. Scandalul a agitat din nou scena politică, așa cum s-a întâmplat și anul trecut în cazul lui Alfred Bulai.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că „orice formă de agresiune trebuie combătută”, în timp ce ministrul Educației spune că are „toleranță zero” față de astfel de cazuri.

