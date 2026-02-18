Live TV

Patru angajați ai unei clinici din Craiova, reținuți pentru decontarea fictivă a peste 700 de ședințe pentru pietre la rinichi

Imagine care are caracter ilustrativ.

Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova au fost reținute pentru 24 de ore, ele fiind acuzate că au decontat fictiv peste 700 de ședințe de spargere a pietrelor la rinichi cu unde de șoc pentru 170 de pacienți. Prejudiciul estimat depăește 285.000 de lei.

Potrivit Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, patru bărbați cu vârste între 33 și 51 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru înșelăciune și fals informatic., scrie News.ro.

Anchetatorii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, au stabilit că, în perioada ianuarie – iulie 2024, cei patru, angajați ai unei clinici medicale din Craiova, ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistemul informatic integrat a unor date nereale.

Concret, aceștia ar fi solicitat decontarea a 704 ședințe de litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL) pentru 170 de pacienți, existând suspiciunea că serviciile medicale respective nu au fost efectuate în realitate. Prejudiciul total produs instituției publice este estimat la 285.120 de lei.

Cei patru urmează să fie prezentați procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

