Video Vremea capricioasă schimbă agricultura din România. Cu ce au înlocuit fermierii din Oltenia culturile de roșii și pepeni din alți ani

În sudul țării, nu se mai plantează pepeni sau roșii, ci porumb dulce.

Agricultorii români încearcă să se adapteze la schimbările climatice. De exemplu, în sudul țării, nu se mai plantează pepeni sau roșii, ci porumb dulce. Investiția e mai sigură și costurile, mai mici. Numai în județul Dolj, anul trecut, s-au cultivat 132 de hectare de porumb dulce.

Sergiu a cultivat anul acesta două hectare de porumb zaharat, după ce până acum a crescut și vândut doar pepeni. Spune că e o investiție sigură pentru că există și cerere mare, iar costurile de producție sunt mai mici.

„S-a adaptat foarte bine. Este un pic mai mică față de pepeni, un hectar în jur la 10.000 de lei. Este un pic mai ușor pentru recoltare, nu necesită atâta personal”, spune Sergiu Firan, fermier.

Și alți fermieri au renunțat la roșii ca să planteze porumb dulce, pentru că e mai rezistent la dăunători și la vremea capricioasă.

„Este investiția mult mai mică față de bostani sau roșii. Porumbul e porumb, merge la nisip, numai că necesită apă mai multă”, spune un bărbat.

„Este un pic mai puțin de muncă față de roșii. Îi plantăm, îi udăm, îi copilim. Nu e chiar ca la roșii”, explică altcineva.

„Suntem pe nisipuri, unde se face cercetare de mult timp. Investiția e mai sigură, e pe termen scurt, nu necesită efort fizic extraordinar și există o piață”, spune și primarul comunei Călărași, Sorin Sandu.

reporter: Elena Alenxadru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

