Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical

Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru agresiunile comise împotriva personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical din unități publice sau private de asistență medicală.

Inițiativa a fost votată cu 110 voturi „pentru”.

Proiectul modifică articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce sancțiuni mai dure pentru faptele de violență sau amenințare asupra personalului din sistemul medical.

„Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”, prevede proiectul adoptat.

Pentru faptele de lovire sau alte violențe, pedepsele cresc la închisoare de la 1 la 5 ani, față de 6 luni la 3 ani în forma actuală a legii.

„Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva acestor persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani”, conform propunerii de lege.

Totodată, vătămarea corporală va fi sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cu pedepse între 5 și 15 ani. În cazul omorului, pedeapsa prevăzută este de 15 până la 25 de ani de detenție.

Proiectul extinde protecția juridică asupra personalului medical și nemedical, indiferent de forma de exercitare a profesiei sau de tipul unității în care activează.

„Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical şi auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul ca agresiunile comise împotriva acestora se sancţionează mai sever, la fel ca în cazul poliţiştilor, militarilor sau personalului silvic”, arată expunerea de motive a inițiativei legislative.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților este decizională.

