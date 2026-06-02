Live TV

Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical

Data actualizării: Data publicării:
O asistentă de la Spitalul Municipal Mangalia este cercetată pentru furt: şi-a însuşit medicamente pe care le-a vândut ulterior
Foto care are un caracter ilustrativ: Shutterstock

Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru agresiunile comise împotriva personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical din unități publice sau private de asistență medicală.

Inițiativa a fost votată cu 110 voturi „pentru”.

Proiectul modifică articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce sancțiuni mai dure pentru faptele de violență sau amenințare asupra personalului din sistemul medical.

„Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”, prevede proiectul adoptat.

Pentru faptele de lovire sau alte violențe, pedepsele cresc la închisoare de la 1 la 5 ani, față de 6 luni la 3 ani în forma actuală a legii.

„Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva acestor persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani”, conform propunerii de lege.

Totodată, vătămarea corporală va fi sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cu pedepse între 5 și 15 ani. În cazul omorului, pedeapsa prevăzută este de 15 până la 25 de ani de detenție.

Proiectul extinde protecția juridică asupra personalului medical și nemedical, indiferent de forma de exercitare a profesiei sau de tipul unității în care activează.

„Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical şi auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul ca agresiunile comise împotriva acestora se sancţionează mai sever, la fel ca în cazul poliţiştilor, militarilor sau personalului silvic”, arată expunerea de motive a inițiativei legislative.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților este decizională.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
4
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senat 3
Senatul a respins alegerea primarilor în două tururi. AUR și USR au votat pentru, PSD și PNL au fost împotriva proiectului
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Senatul a votat o lege care limitează la 5 km/h viteza bărcilor în Delta Dunării. Ce amenzi riscă cei care depășesc limita
BUCURESTI - ANGAJATI CAMERA DEPUTATILOR - PROTEST - 18 NOI 2025
Funcționarii din Parlament amenință cu greva generală din cauza noii legi a salarizării: „Nu solicităm privilegii”
BUCURESTI - COMISIE SENAT - AUDIERE CANDIDATI ICR - 29 MAR 2023
Candidaţii pentru funcţiile de conducere din ICR, audiaţi la Senat săptămâna viitoare. Liviu Jicman, propus pentru un nou mandat
Exercițiu NATO de combatere a dronelor în Poligonul Capu Midia, 24 aprilie 2026.
OUG privind SAFE, adoptată înainte de demiterea Guvernului Bolojan, a fost aprobată în Senat. Măsurile eliminate de parlamentari
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
vehicule lynx
Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la...
Ultimele știri
Încă o țară europeană va interzice telefoanele mobile în şcoli
Parchetul General: Modificările din noua lege a salarizării aduc „grave atingeri” statutului magistratului
Trump semnează ordinul mult aşteptat privind inteligenţa artificială, marcând o schimbare de strategie la Casa Albă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
ULTIMELE cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu 😲
Fanatik.ro
Cum a trăit Gică Hagi imnul României la revenirea la echipa națională. Foto
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului...
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la...
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
"Tocmai s-a născut o stea, nu?". John Travolta, mândru până la cer de fiica Ella, care joacă în primul film...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui