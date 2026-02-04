Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de înșelăciune de 1,6 milioane de euro

Polițiștii din București și mai multe județe au efectuat 14 percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu estimat la 1,6 milioane de euro, vizând persoane care ar fi declarat date false pentru transporturi agabaritice între 2020 și 2023.

Din anchetă reiese că, între 2020 și 2023, reprezentanți ai unor societăți comerciale și pe acțiuni ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, declarând în autorizații date tehnice neconforme pentru a reduce tarifele de drum, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă.



Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1,6 milioane de euro.

Persoanele vizate au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Autoritățile precizează că perchezițiile domiciliare reprezintă un procedeu legal în cadrul procesului penal și nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.

Investigațiile vizează administrarea materialului probator necesar pentru soluționarea cauzei.

