Sunt anchete la Spitalul Județean si Spitalul TBC din Galați, după moartea unui pacient de 83 de ani. Familia acuză că bărbatul cu afecțiuni pulmonare și cardiace a fost plimbat între cele două unități, timp de 16 ore, până când a decedat. Dincolo de diagnosticele diferite primite, rudele victimei acuză medicii și că au încercat să mușamalizeze cazul. Familia a angajat un avocat și vor să dea în judecată ambele spitale.

Bărbatul de 83 de ani a fost dus cu ambulanța la Spitalul Județean Galați, din cauza unor probleme respiratorii. Acesta era cunoscut cu afecțiuni pulmonare și cardiace.

„Mi l-au luat de acasă, l-au adus la Județean, de aici mi l-au dus la TBC, de la TBC iarăși la Județean, Mi-au zis că de două ori l-au dus la TBC și l-au refuzat, că nu ține de ei. Așteptam să mi-l trimită acasă. Am așteptat, nu m-au sunat, am sunat din nou, mi-au zis că l-au trimis la TBC, după care l-au adus înapoi la Județean”, povestește nepoata bărbatului, Gabriela Micu.

Fiecare spital are propria variantă de diagnostic.

„A fost văzut și de medicul cardiolog, care a infirmat o acutizare a patologiei cronice cardiace. S-a ales transferul pacientului la Spitalul TBC, pentru că, practic, patologia pulmonară îi punea viața în pericol mai mult decât cea cardiacă”, spune medicul Liliana Dragomir, de la Spitalul Județean Galați.

„Avea afecțiune cardiacă. A fost trimis la Spitalul Județean, se reîntorce la noi pe data de 14 martie, la 1 noaptea, tot fără raluri pulmonare, fără tuse. A fost evaluat de al doilea pneumolog și retrimis spitalului județean”, a declarat, pentru Digi24, Claudia Scorpan, purtător de cuvânt Spitalul de Pneumoftiziologie Galați.

„După ce a fost plimbat între spitale timp de 16 ore, bărbatul a fost internat într-un final în secția de Cardiologie a Spitalului Județean, unde, câteva ore mai târziu, a murit”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Familia bărbatului acuză Spitalul Județean că a încercat să mușamalizeze cazul.

„Familia nu a fost întrebată dacă dorește sau nu autopsie, familiei i s-a spus: 'Mergeți să faceți solicitare că nu faceți autopsie'. Păi, poate, familia vrea autopsie, ceea ce am și făcut”, spune avocata familiei, Mariana Marcovici.

„Vrem să depunem plângere la conducerea spitalului. Mă doare sufletul că mi-am pierdut și mama tot aici, în spital, acum un an și șase luni. Fără acordul nostru i-au făcut în spate, i-au luat lichid, și a intrat în comă”, povestește o altă nepoată de-a bărbatului decedat.

Rudele sunt hotărâte să acționeze în instanță ambele spitale.

