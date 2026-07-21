Fenomenele meteorologice severe din ultimele ore au produs efecte în 20 de localități din județele Bacău, Buzău, Ilfov, Prahova și Vaslui, precum și în municipiul București. Potrivit autorităților, echipele de intervenție au evacuat apa din 42 de case, 54 de curți și 16 beciuri, au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a 10 imobile și au degajat 40 de copaci doborâți de vânt. Nouă autoturisme au fost avariate.

ACTUALIZARE 08:54 Cele mai importante efecte au fost înregistrate în județul Prahova, în localitățile Breaza, Comarnic, Cornu, Adunați și Bușteni, a transmis IGSU.

Pe DN 1, în zona Breaza – Comarnic, traficul rutier a fost blocat temporar din cauza aluviunilor aduse de pe versanți, iar echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului.

Foto: ISU Prahova

În localitatea Adunați, alunecările de teren au afectat infrastructura rutieră și o locuință, după ce terenul s-a deplasat în mai multe zone.

La Cornu, un versant s-a surpat și a blocat ambele sensuri de circulație pe DN 1. O autoutilitară în care se aflau două persoane a fost avariată, însă ocupanții nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La Bușteni au continuat intervențiile pentru înlăturarea efectelor produse de viiturile din 19 iulie.

În total, pe parcursul zilei de 20 iulie, în județul Prahova au intervenit 249 de pompieri și salvatori, cu 69 de autospeciale și alte mijloace tehnice. La acțiuni au participat atât echipe ale ISU Prahova, cât și forțe trimise în sprijin din inspectoratele pentru situații de urgență din Argeș, Brașov, București-Ilfov, Covasna, Dâmbovița, Teleorman și din cadrul Unității Speciale de Intervenție Ciolpani.

Foto: ISU Prahova

Autoritățile precizează că, în prezent, nu sunt persoane blocate și nu există urgențe medicale care să nu poată fi gestionate din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

În localitățile Adunați și Bușteni, viiturile au provocat distrugeri importante ale infrastructurii rutiere, prin cedarea elementelor de scurgere, erodarea carosabilului și blocarea drumurilor cu aluviuni.

Foto: ISU Prahova

Marți, aproximativ 200 de pompieri vor continua intervențiile în Breaza și Bușteni pentru evacuarea apei, decolmatarea șanțurilor și îndepărtarea noroiului și aluviunilor. Totodată, comisii mixte și echipe de specialitate vor începe evaluarea și centralizarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice în toate localitățile afectate.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise de instituțiile competente, să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească informările oficiale privind evoluția situației.

Știrea inițială

Conform datelor comunicate marţi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, au fost inundate peste 40 de case şi zeci de curţi, iar DN 1, între localităţile Breaza de Jos şi Comarnic, a fost acoperit de aluviuni şi afectat de o alunecare de teren, scrie Agerpres.

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Echipajele au acţionat pentru evacuarea apei din locuinţe, curţi şi beciuri, precum şi pentru îndepărtarea arborilor prăbuşiţi şi asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru populaţie, astfel:

Adunaţi – inundaţii la 4 case;

Breaza de Jos – inundaţii la 11 case, 25 de curţi şi un beci;

Buşteni – inundaţii la 15 case, 15 curţi şi 14 beciuri;

Băicoi – un arbore prăbuşit;

Comarnic – inundaţii la 4 case şi 6 curţi;

Câmpina – 8 arbori prăbuşiţi;

Măneciu-Pământeni – inundaţii la 6 case şi 6 curţi;

Ploieşti – inundaţii la o curte şi un beci, precum şi un arbore prăbuşit;

Păuleşti – inundaţii la o casă şi o curte;

Scorţeni – inundaţii la o locuinţă.

Circulaţie blocată pe DN 1

„De asemenea, pe DN 1, între localităţile Breaza de Jos şi Comarnic, circulaţia rutieră a fost blocată ca urmare a acumulării de aluviuni pe carosabil şi producerii unei alunecări de teren. În urma acestui eveniment, un autovehicul a fost avariat. Nu au fost înregistrate victime”, precizează ISU.

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Misiunile continuă în teren şi marţi, fiind concentrate asupra evacuării apei şi a aluviunilor din gospodării, degajării căilor de comunicaţie, monitorizării zonelor cu risc şi acordării sprijinului necesar persoanelor afectate.

„Pompierii militari prahoveni, împreună cu colegii veniţi în sprijin din alte inspectorate pentru situaţii de urgenţă, rămân mobilizaţi pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice şi pentru protejarea vieţii, bunurilor şi infrastructurii afectate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova recomandă cetăţenilor să respecte măsurile transmise de autorităţi, să evite deplasările în zonele afectate şi să urmărească permanent informările oficiale privind evoluţia situaţiei operative”, informează sursa citată.

Editor : Ana Petrescu