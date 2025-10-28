Peste 600.000 de români beneficiază de tichete de energie. Cum pot primi ajutorul pentru facturile din septembrie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie. Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.

„Beneficiarii care au primit sumele în conturile de mandat pentru plata facturilor se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii pentru plata consumului de energie electrică din luna septembrie”, arată comunicatul de presă al ANPIS.

Începând cu jumătatea lunii septembrie 2025, când a fost efectuată prima plată, ANPIS a transferat în conturile de mandat peste 93 de milioane de lei pentru aproximativ 632.000 de beneficiari ai acestui sprijin financiar, destinat plății facturilor de energie electrică.

ANPIS mai spune că sprijinul financiar este acordat până la 31 martie 2026, astfel că „cererile pentru tichetul de energie se pot depune oricând, online (EPIDS) sau fizic, la primării și oficiile poștale”.

La achitarea facturii în oficiile poștale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică.

Tichetele pentru energie au o valoare de 50 lei pe lună.

Pentru informații suplimentare și asistență privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, beneficiarii pot contacta Call-center-ul ANPIS la 021.9309.

„Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează.

Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari.Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a scris ministrul Muncii Petre Florin Manole, marți pe Facebook.

Editor : Ana Petrescu