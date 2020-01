Poliția Capitalei se laudă cu sancțiunile date șoferilor indisciplinați, în timp ce are mașina parcată pe trotuar

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a atras atenția astăzi cu un comunicat prin care informează cu privire la sancțiunile date în urma acțiunii desfășurate miercuri pe străzile Capitalei. Însă, un detaliu din fotografiile care însoțeau postarea pe Facebook a atras atenția: una dintre mașinile polițiștilor era parcată chiar pe trotuar.

Pentru fotografia de mai sus, Poliția Capitalei a fost criticată de oameni, deoarece anunța că a sancționat șoferii care au încălcat regulile în trafic, dar la rândul lor polițiștii și-au lăsat mașina pe trotuar.

„Sunt curioasă dacă ați amendat și mamele care au ieșit pe carosabil cu căruciorul pentru că nu au avut loc de mașina voastră parcată pe trotuar”, a fost unul dintre comentariile de la fotografie, scris de Laura.

„Bănuiesc că ați amendat și Loganul de pe trotuar”, a spus Paul, în timp ce Bogdan a remarcat: „Frumos, până și voi parcați pe trotuar.”

Astfel, un simplu anunț cu măsurile luate pentru a preveni accidentele s-a întors împotriva polițiștilor. Aceștia doreau să informeze că într-o singură zi, miercuri, au acordat 241 de sancțiuni contravenționale și au reținut 122 de permise de conducere. De asemenea, 64 de pietoni au fost sancționați pentru nerespectarea normelor rutiere.

„Acestea sunt rezultatele acțiunii desfășurate ieri de polițiștii Brigăzii Rutiere, prin prisma căreia au urmărit, în principal, depistarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor și combaterea indisciplinei pietonale, în contextul în care riscurile la care participanții la trafic se expun sunt de multe ori ignorate. Printre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere grave se află traversarea neregulamentară a pietonilor și neacordarea de prioritate pentru pietoni. Combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere este prioritatea noastră. Așa că facem tot ce ține de noi pentru a-i responsabiliza pe participanții la trafic, inclusiv pe pietoni, și a-i determina să acorde importanța cuvenită respectării normelor rutiere!”, se arată în comunicatul DGPMB.

Poliția Capitalei a făcut în acest sens apel la populație să circule cu atenție pentru a reduce „până la eliminare riscul accidentelor rutiere”.

„Și, nu în ultimul rând… Nu conduceți vehicule dacă vă aflați sub influența băuturilor alcoolice! Nu urmați exemplul unui bărbat, de 60 de ani, care tot în cursul acțiunii de ieri a fost depistat în trafic, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea dreptul de a conduce suspendat (testarea cu aparatul Alcooltest a indicat o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat iar bărbatul este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat)”, precizează sursa citată.

Poliția Capitalei menționează că în tot anul 2019 au fost reținute peste 8.900 de permise de conducere în vederea supendării exercitării dreptului a conduce pentru 30 zile pentru neacordarea de prioritate de trecere pietonilor.

Redactor: G.C.