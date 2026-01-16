Live TV

Video Poliția Română publică imagini șocante cu accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realități aproape zilnice”

Poliţia Română a distribuit pe Facebook imagini şocante care surprind accidente rutiere sau unele imediat după producerea acestora, cu scopul de a sensibiliza şoferii, pietorii şi bicicliştii să respecte regulile de circulaţie şi să fie extrem de atenţi în trafic. „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi aproape zilnice”, au transmis polițiștii.

Video al Poliției Române poate fi accesat AICI.

Imaginile postate vineri pe pagina de Facebook a Poliției Române arată un pieton spulberat de o maşină pe trecerea de pietoni, dar şi un biciclist lovit în plin e o maşină.

„Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi care se repetă aproape zilnic pe drumurile noastre”, spune persoana din videoclip.

Poliția adaugă că fiecare cadru este o poveste despre neatenţie, grabă, reguli nerespectate şi credinţa: „mie nu mi se poate întâmpla”.

„Opreşte-te! Priveşte! Gândeşte! Nu te grăbi! O clipă de neatenţie poate distruge o viaţă, o familie, un viitor”, mai subliniază sursa citată.

