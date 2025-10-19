Live TV

Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc afectat de explozie, dar nu sunt din Rahova. Avertisment de la MAI

explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Foto: ISUBIF
Citește și: Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic GALERIE FOTO

Prefectul Capitalei Andrei Nistor a atenționat, duminică, asupra unul fake news și a faptului că imaginile care au apărut pe rețelele de socializare cu oameni care intră într-un bloc afectat de o explozie nu sunt de la deflagrația din Rahova, cu de la un eveniment mai vechi. Între timp, Ministerul de Interne avertizează asupra unei imagini false create cu ajutorul AI în care polițiști ar aresta o vârstnică din cauză că vinde legume pe marginea trotuarului.

„Atenție la informațiile care circulă online! Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi”, a scris Andrei Nistor, duminică pe Facebook.

Prefectul Bucureștiului a făcut apel la locatarii blocului din Rahova să nu intre în clădire, pentru a nu se expune riscurilor, structura clădirii fiind afectată în urma exploziei.

Citește și: Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic GALERIE FOTO

„Fac apel către locatarii blocului afectat: Nu intrați în clădire! Vă puneți în pericol viața și îi expuneți riscurilor și pe salvatori. Rugăminte și pentru jurnaliști și cei care distribuie astfel de informații: Verificați sursele înainte de a posta! Acum nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate. amenii au nevoie de informații reale, nu de zvonuri. Informația corectă poate salva vieți!”, a conchis Nistor.

„Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul”, spune Ministerul Afacerilor Interne, într-o postare pe Facebook.

„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor.  Protejați-vă de dezinformare: Verificați sursa înainte de a distribui. Fiți atenți la detalii care nu par naturale. Urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, mai arată MAI. 

Reprezentanții Ministerului au adăuga tcă știu că, „în această perioadă, borcanele cu gem «fac rating”» — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei”.

„Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”, a conchis MAI.

