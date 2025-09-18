Live TV

Pregătiri pentru iarnă în Capitală: începe verificarea instalațiilor de termoficare. Avertismentul pentru asociațiile de proprietari

Data actualizării: Data publicării:
Calorifer. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De marți, 23 septembrie, Termoenergetica București va încărca cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică, simultan cu probele de presiune la instalațiile interioare, acțiuni care fac parte din pregătirile pentru sezonul rece. Compania amintește asociațiilor de proprietare să se asigure că instalațiile blocurilor sunt funcționale și lucrările din interiorul clădirilor sunt finalizate.

Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 - 2026, precizează Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A., într-un comunicat de presă.

Sursa citată mai spune că fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, completează compania.

Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, respectiv după îndeplinirea condițiilor legale, conform prevederilor H.G.nr.425/1994, modificată prin H.G. nr.337/ 2018.

Totodată, Termoenergetica mai spune că, „potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial nr.651/27.07.2006, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire”.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

Bucureștenii au la dispoziție alte informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert, conchide compania Termoenergetica București.

Editor : Ana Petrescu

