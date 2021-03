Președintele Consiliului Concurenței: Metroul din București este un monopol lipsit de orice control

Metroul din Bucureşti este un monopol lipsit de orice control, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care a precizat că acest serviciu este plătit de întreaga populație a țării. Consiliul Concurenței a solicitat Metrorex o analiză a costurilor și separarea activității de transport public de restul activităților comerciale, informează Agerpres.

„Problema la metrou este că e un monopol lipsit de orice control. Oamenii ăia, până acum, puteau să-şi pună orice costuri credeau ei, nimeni nu le limita costurile, ce salarii credeau ei, rezulta o notă de plată şi se duceau cu nota de plată la stat. Nu creşteau prețurile ca să nu supărăm populaţia şi atunci gaura asta, care era nelimitată, era prezentată statului, iar statul o plătea. E un fel de a spune că statul o plătea, că statul nu are niciun ban al lui, statul nu poate să plătească decât luând din banii cetăţenilor”, a spus preşedintele Consiliului Concurenţei.

În plus, a arătat Chirițoiu, metroul din cel mai bogat oraş al ţării este plătit din banii populaţiei din întreaga ţară.

„Deci restul de 18 milioane de români plătesc ca cei mai bogaţi români, bucureştenii, să aibă metrou. Şi dacă ar fi fost plătit doar de către bucureşteni, nu şi de restul României, tot nu e în regulă să am o companie care doar vine cu note de plată. Şi nu există un control al acelor costuri”, a declarat Chiriţoiu.

Chirițoiu: Protestele sunt „un lucru bun” deoarece arată intenția Guvernului de a rezolva problemele

Președintele Consiliului Concurenței a spus că trebuie să existe o metodologie de calcul care să stabilească exact costul unei călătorii cu metroul și că „este o decizie politică cât luăm din bilete şi cât plătim ca subvenţie, dar măcar costul acesta total, cât consumă compania, nu poate fi nelimitat, trebuie să existe o metodologie clară de estimare a costurilor rezonabile”.

Chirițoiu a apreciat că grevele, inclusiv protestul spontant de la metrou de zilele trecute, reprezintă „un lucru bun” deoarece „sunt semne că ceva se mişcă în economia noastră şi că Guvernul ia măsuri să închidă din problemele pe care le ducem cu toţii în spinare de mai mulţi ani”.

„Trebuie soluţii care să ţină cont de problemele sociale şi de datoria statului de a oferi alternative oamenilor, pentru că nu e OK să punem populaţia să plătească taxe ca să susţinem activităţi teoretic economice, pentru că nu este o activitate de binefacere, ci una economică, iar sarcina ei este să genereze un plus. Însă multe companii de stat nu generează niciun plus, ci generează minusuri, ceea ce este contrar ideii de activitate economică şi de economie de piaţă şi este împotriva interesului nostru naţional. În loc să consumăm banii pe care îi luăm de la oameni pe autostrăzi, pe spitale, şcoli, îi dăm pentru companii care distrug valoare, care cauzează pierderi”, a spus Chirițoiu.

Circulaţia trenurilor de metrou a fost blocată vineri, 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanţi ai sindicatului USLM în staţia Piaţa Unirii, care au coborât în tunel, pe calea de rulare, şi au împiedicat pornirea trenurilor de pasageri.

