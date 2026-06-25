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Controverse la CM 2026: țara care a trimis 1.000 de „fani falși” la Cupa Mondială, cu toate cheltuielile plătite

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Bosnia-Herzegovina And Qatar
Suporteri ai echipei Qatarului în timpul meciului dintre Bosnia-Herțegovina și Qatar din cadrul Cupei Mondiale din 2026, disputat la Seattle Stadium, Seattle, Washington. Foto: Profimedia
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Falșii microbiști ai unei țări din Orientul Mijlociu au beneficiat de zboruri gratuite, cazare la hotel și cutii cu suveniruri, înainte de a primi instrucțiuni să defileze prin Seattle, SUA, pentru a simula susținerea echipei naționale de fotbal.

Qatarul a plătit ca anumite persoane să participe la Cupa Mondială, ceea ce a dat naștere la acuzații că unii dintre aceștia ar fi „suporteri falși”, fără nicio legătură cu țara sau cu sportul respectiv, scrie The Times.

Federația de Fotbal din Qatar (QFA) a anunțat în iunie că un „Program de delegație a suporterilor qatarezi” va finanța logistica pentru aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv suporteri, reprezentanți ai presei și familiile jucătorilor, pentru a călători la turneu.

Cu toate acestea, unele rapoarte au susținut că cifra reală a fost mai mare decât aceasta și că mulți dintre membrii grupului nu erau suporteri adevărați ai echipei qatareze, unii dintre ei recunoscând că nu mai fuseseră niciodată la un meci de fotbal.

Emiratul, care au găzduit ultima ediție a turneului, au investit masiv în acest sport atât pe plan intern, cât și în străinătate. În ciuda acestei popularități crescânde a fotbalului, echipa lor a fost eliminată după ce a pierdut miercuri cu 3-1 în fața Bosniei și Herțegovinei.

Potrivit The Telegraph, marți, cu o zi înainte de ultimul meci al Qatarului din faza grupelor, o mulțime s-a adunat la hotelul Hyatt Regency din Seattle.

Ziarul a afirmat că aproximativ 500 de bărbați și femei, cărora li s-au oferit bilete gratuite, au fost întâmpinați la etajul al treilea de către oficiali qatarezi. Sunt informații că Federația de Fotbal din Qatar (QFA) a înmânat fiecăruia  o cutie - „Fanbox”, care conținea o replică nouă a tricoului, o șapcă și o pereche de ochelari de soare.

Grupului i s-a spus să se întâlnească miercuri pentru a „mărșălui împreună” prin oraș, apoi să se adune din nou la stadion pentru a susține vocal echipa Qatarului. Articolul susține că până la 2.000 de suporteri au asistat gratuit la înfrângerea de miercuri, sugerând că unor localnici li s-au oferit bilete gratuite pentru a completa numărul de spectatori.

Un bărbat de vârstă mijlocie, născut în Arabia Saudită, dar care locuiește acum în statul Washington, a declarat pentru ziar: „Mulți dintre noi nici măcar nu pusese vreodată piciorul într-un stadion.”

Un american care purta un tricou al Braziliei sub tricoul Qatarului a spus: „M-am distrat ca niciodată.”

Un suporter care a spus că este din Riad a declarat: „S-a răspândit foarte repede vestea că Qatarul oferea bilete și acoperea cheltuielile. Eu și prietenii mei am depus cereri deoarece programul acceptă pe oricine are legături cu Golful pentru a obține un bilet gratuit.”

Suporterii au afirmat că au fost cazați la hotelurile Fairmont și JW Marriott Parq din Vancouver. Cei din Seattle au spus că li s-au pus la dispoziție patru hoteluri în oraș, printre care Hyatt și W Hotel.

Federația de Fotbal din Qatar (QFA) a emis o declarație în iunie prin care a confirmat un acord strategic cu Fondul de Contribuții Sociale și Sportive pentru finanțarea integrală a Programului Delegației Suporterilor din Qatar pentru Cupa Mondială.

În aceasta se menționa: „Pentru a asigura o desfășurare fără probleme, programul acoperă biletele de avion prin Qatar Airways, cazarea la hotel și transportul local.”

The Telegraph a relatat, de asemenea, că forul de conducere a declarat că a invitat să participe și studenți qatarezi din Statele Unite și Canada.

Editor : B.E.

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