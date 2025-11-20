Un profesor de religie din Buzău a fost demis, după ce ar fi hărțuit sexual o elevă. Individul, care este și consilier local, i-ar fi trimis fetei de 14 ani mesaje cu conținut sexual. Procurorii au deschis un dosar penal pentru racolare de minori în scopuri sexuale. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate.

Mama fetei de 14 ani a fost cea care a descoperit că minora primea mesaje cu conținut sexual de la profesorul de religie, care este și director adjunct, și consilier local în comuna Săgeata. Cadrul didactic, în vârstă de 37 de ani, i-ar fi trimis fetei mesaje și în timpul nopții, iar apoi o amenința să le șteargă. Părinții au sesizat autoritățile.

„Există o sesizare din partea părinților unei eleve de la noi din școală, iar în cauză se efectuează cercetări de către organele abilitate”, spune Elena Rusu, directoarea școlii.

„Inspectoratul Școlar Județean a convocat de urgență Consiliul de Administrație, prin care s-a luat hotărârea de a-l demite pe domnul director adjunct care e suspectul în acest dosar. I s-a adus la cunoștință, iar azi nu mai este la ore, este în concediu medical. Niciodată nu a lăsat impresia că ar putea fi capabil de ceva”, a declarat, pentru Digi24, inspectorul general adjunct al IȘJ Buzău, Dan Popescu.

Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem pentru racolare de minori în scopuri sexuale și au ridicat telefonul fetei pentru colectarea de probe.

„La acest moment, cercetărilor vizează clarificarea naturii relațiilor existente între un cadru profesoral și una dintre elevele minote ale școlii unde acesta își desfășura activitatea didactică”, confirmă Alin Atanasie, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

Părinții elevilor sunt șocați de comportamentul profesorului de religie.

„Îl știam, e un profesor bun. Știa să vorbească, să comunice... Nu credeam așa ceva”, spune o femeie din localitate.

„Dacă face din astea, nu mi se pare corect, dar eu nu am auzit nimic. Nu-i corect! Să-i bage pușcărie grea”, spune un alt localnic.

Bărbatul, care este căsătorit și are doi copii, a rămas în funcția de consilier local, dar nu mai are voie să predea până la finalizarea anchetei. Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu acesta, pentru un punct de vedere, dar nu a putut fi contactat.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia