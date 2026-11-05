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Ce spune ministrul Dezvoltării despre impozitele pe balcoanele închise ilegal

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Marcel Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării. Foto: gov.ro
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Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să îşi legalizeze balconul, a transmis joi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel-Alexandru Stoica.

Acesta a anunţat că a emis un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al balcoanelor închise fără autorizaţie de construire.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (CATUC) a generat discuţii şi confuzii în spaţiul public cu privire la regimul juridic al balcoanelor închise fără autorizaţie de construire.

Astfel, se impun o serie de clarificări referitoare la posibilitatea regularizării acestor lucrări, regimul sancţionator, prescripţia răspunderii contravenţionale, obligaţiile fiscale şi documentaţiile tehnice necesare, arată sursa citată.

„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să-şi legalizeze balconul”, a precizat ministrul.

Potrivit ordinului ministrului, prin instrucţiunile emise, aplicarea normelor este clarificată pe deplin la nivel administrativ, fiind asigurată aplicarea lor corectă şi unitară în teren, fără a mai fi necesară o modificare a legii.

Ordinul prevede:

* Distincţie juridică esenţială: Clădirea nu se consideră ilegal edificată dacă se fac intervenţii neautorizate pe balcoane.

Sancţiunea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri a fost concepută de legiuitor exclusiv pentru clădirile realizate integral ilegal (fără autorizaţie), iar nu pentru extinderi minore sau adaptări secundare (cum este închiderea unui balcon) aduse unei clădiri construite legal, precum blocurile de locuinţe.

Trebuie făcută distincţia între clădirile realizate fără respectarea regimului legal de autorizare şi cele edificate în mod legal, asupra cărora au fost efectuate ulterior anumite lucrări punctuale, precum închiderea balcoanelor. Aceste intervenţii nu schimbă, prin ele însele, situaţia juridică a clădirii în ceea ce priveşte legalitatea edificării sale iniţiale şi nu conduc la încadrarea întregii clădiri în categoria celor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia.

În consecinţă, majorarea impozitului nu este aplicabilă pentru închiderea balcoanelor în clădirile construite în mod legal.

Dublarea impozitului pe întreaga suprafaţă a unui apartament legal de 70-80 mp pentru o modificare neautorizată de 3-4 mp de balcon reprezintă o măsură disproporţionată, abuzivă şi neconstituţională, care distorsionează intenţia legii; ca atare, aceasta nu poate fi aplicată, se prevede în document.

* Imposibilitatea aplicării retroactive a amenzilor pentru faptele prescrise (termenul de 3 ani)

Executarea lucrărilor fără autorizaţie este o contravenţie supusă termenului general de prescripţie de 3 ani de la finalizarea faptei (conform legislaţiei contravenţionale şi a disciplinei în construcţii).

Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris. Legea nr. 169/2026 nu retroactivează şi nu poate transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală asupra unei clădiri construite legal.

* Regimul juridic al balcoanelor închise (Art. 301 din Legea nr. 169/2026)

Alineatul (2) - Regim permanent: Închiderea balcoanelor sau logiilor la clădiri de locuit multietajate se consideră de importanţă redusă, excepţie făcând lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la nivelul parterului.

Proprietarii au dreptul de a solicita autorizaţie de regularizare pentru aceste lucrări de închidere a balcoanelor sau logiilor de importanţă redusă oricând, fără limită de timp şi fără a fi condiţionaţi de termenul tranzitoriu de 1 an.

Alineatele (7) şi (8) - acestea creează un regim tranzitoriu de doar 1 an (până la 25 august 2027) dedicat exclusiv altor categorii de construcţii ilegale cu impact major (indisciplină în construcţii majoră), nu pentru închiderea de balcoane.

Taxele suplimentare majorate (de 10 ori) prevăzute la alin. (8) se aplică strict cazurilor din regimul tranzitoriu de la alin. (7). Pentru balcoanele care sunt prevăzute la alin. (2) nu se plătesc taxe majorate de 10 ori, ci taxele standard de autorizare.

''Regularizarea urmăreşte exclusiv verificarea siguranţei clădirii, legea urmărind siguranţa locatarilor, nu penalizarea abuzivă. Direcţiile de taxe şi impozite locale nu au temei legal să aplice cota majorată de 100% la impozitul pe apartament pentru simpla existenţă a unui balcon închis. Intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu instituie obligaţia unei inventarieri generale a balcoanelor închise fără autorizaţie de către autorităţile administraţiei publice locale'', se precizează în ordin.

Editor : A.P.

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