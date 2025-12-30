Live TV

Programul magazinelor de Anul Nou 2026: Supermarketurile sunt închise pe 1 ianuarie. Când se redeschid

Programul magazinelor de Revelion. Foto Getty Images
Programul magazinelor de Revelion 2026

În această perioadă festivă, marile lanțuri de magazine din România funcționează după programe speciale: orar redus în Ajunul Revelionului, închideri în prima zi a anului și revenirea treptată la programul normal, astfel încât românii să își poată organiza cumpărăturile de final de an fără dificultăți.

Programul complet al magazinelor din România în zilele de Anul Nou și orele de închidere.

Programul magazinelor de Revelion 2026

Program Carrefour de Anul Nou

Magazinele Carrefour din România vor funcționa după un program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Pe 31 decembrie 2025, toate unitățile vor fi deschise între 07:00 și 18:00/19:00, oferind clienților posibilitatea de a-și face cumpărăturile pentru masa festivă.

Pe 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie acestea revin la programul obișnuit, unele unități fiind deschise între 07:00 și 22:00.

  • Programul exact poate varia în funcție de formatul și locația fiecărui magazin, motiv pentru care este recomandată verificarea unității înainte de a merge la cumpărături.

Program Kaufland de Revelion

Magazinele Kaufland vor avea program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. În 30 decembrie 2025, locațiile vor fi deschise de la 07:00, iar ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. (Magazinul Kaufland Sibiu Mall respectă programul centrului comercial.)

Pe 31 decembrie 2025 majoritatea magazinelor vor funcționa între 07:00 și 18:00, iar unitatea din Sibiu Mall se aliniază programului centrului comercial. Joi, 1 ianuarie 2026 - toate magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie 2026 - magazinele vor avea program scurt, deschidere la 09:00 și închidere la 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

  • Programul poate varia în funcție de locație.

Program Lidl de Anul Nou 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, magazinele Lidl vor fi deschise între 07:00 și 22:00, oferind acces clienților în intervalul obișnuit. În ziua de miercuri, 31 decembrie, magazinele vor avea un program redus, fiind deschise între 07:00 și 18:00, pentru ca angajații să poată încheia activitatea înainte de noaptea de Revelion.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Lidl vor fi închise, pentru a marca prima zi a Anului Nou. Vineri, 2 ianuarie, unitățile vor avea program scurt - între 10:00 și 18:00, iar începând cu sâmbătă, 3 ianuarie 2026, magazinele revin la programul normal de funcționare.

Program Auchan de sărbători

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor fi deschise între 07:00 și 22:00, permițând clienților să își facă cumpărăturile în intervalul obișnuit. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor funcționa între 07:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor Auchan vor fi închise, existând însă câteva excepții în anumite locații. Vineri, 2 ianuarie, magazinele vor reveni la programul normal, cu deschidere la 10:00 și închidere la 22:00, cu mențiunea că pot exista unele excepții.

  • Începând cu sâmbătă, 3 ianuarie 2026, toate magazinele Auchan din țară vor reveni la programul normal de funcționare.

Programul magazinelor Mega Image

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa după programul normal, între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 19:00, oferind clienților timp suficient pentru cumpărături înainte de noaptea de Revelion.

Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele Mega Image vor fi închise, urmând ca de vineri, 2 ianuarie, acestea să fie deschise între 09:00 și 19:00. Începând cu sâmbătă, 3 ianuarie 2026, magazinele revin la programul normal de funcționare.

Programul magazinelor Penny de Anul Nou 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor avea program normal, între 07:00 și 22:00, permițând clienților să își facă cumpărăturile fără restricții. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, pentru a facilita cumpărăturile înainte de noaptea de Revelion.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Penny vor fi închise. De vineri, 2 ianuarie, unitățile vor funcționa între 10:00 și 18:00, revenind treptat la programul obișnuit.

  • Se recomandă verificarea programului fiecărei locații înainte de a merge la cumpărături, pentru a evita eventualele modificări.

