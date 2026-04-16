Proiect depus în Parlament: Țigările electronice, vape-urile și dispozitivele de încălzit tutun, interzise în spațiile publice închise

Deputata USR Diana Stoica și senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu au depus în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării țigărilor electronice, vape-urilor și dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise. Inițiativa urmărește modificarea legislației actuale, care interzice fumatul doar în cazul arderii tutunului, în timp ce pentru aceste dispozitive sunt prevăzute restricții doar în mijloacele de transport în comun. Printre co-inițiatorii propunerii legislative se numără și senatorul PSD, medicul Adrian Streinu-Cercel și senatoarea PNL Maria Gabriela Horga.

Redefinirea noțiunii de „fumat”

Proiectul urmărește redefinirea noțiunii de „fumat”, astfel încât aceasta să includă și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină sau alte substanțe destinate inhalării, cu excepția celor de uz medical.

„Efectele acestor produse sunt, însă, cel puțin la fel de nocive și, de aceea, este absolut necesar să aliniem legislația și să le menționăm explicit în definiția fumatului, pentru a elimina orice interpretare sau confuzie și pentru a proteja sănătatea celor care ajung să inhaleze pasiv, involuntar, aceste substanțe”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit comunicatului de presă al USR.

Argumente privind sănătatea publică

Diana Stoica a subliniat impactul asupra sănătății publice.

„România e pe locul 1 în Europa la morți evitabile. 9 din 10 cancere pulmonare sunt cauzate de fumat. Iar fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit. Țigările clasice, țigările încălzite sau aburinde (vape-urile), toate sunt nocive”, a afirmat aceasta.

Deputata USR a adăugat că proiectul vine în contextul unei petiții semnate de peste 64.000 de persoane.

„Copiii noștri au dreptul să respire aer curat și când merg la mall, și când mănâncă la restaurant, și când merg cu taxiul și nu trebuie să fie obligați să inhaleze toate aceste chimicale. (...) Sunt deja peste 64.000 de români care ne cer această modificare legislativă, printr-o petiție Declic”, a spus Diana Stoica.

Modificări legislative și susținere medicală

Inițiativa legislativă este co-inițiată și de senatorul PSD Adrian Streinu Cercel și senatoarea PNL Maria Gabriela Horga și modifică Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Odată extinsă definiția fumatului, interdicția s-ar aplica în toate spațiile publice închise, inclusiv la locul de muncă și în transportul public.

Potrivit inițiatorilor, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că aerosolii „second-hand” proveniți din țigările electronice pot crește nivelul particulelor fine în spațiile închise, iar studii europene indică deteriorarea calității aerului și apariția unor simptome iritative în rândul persoanelor expuse.

În plan național, Societatea Română de Pneumologie și Societatea Română de Cardiologie au semnalat că prezentarea țigărilor electronice drept „alternativă sănătoasă” este problematică și au indicat existența unor efecte nocive, inclusiv la adolescenți.

