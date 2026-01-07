Live TV

Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat

Data publicării:
muncitori in salopeta albastra monteaza o bcatarie alba
Foto: Guliver / GettyImages

Etichetă nouă pentru electrocasnice: este un proiect de lege depus la Senat care prevede că aparatura ar trebui să aibă un nou marcaj, care să informeze clienții dacă este ușor de reparat sau nu. Măsura ar urma să încurajeze repararea produselor și reducerea deșeurilor electronice.

Noua etichetă care ar urma să fie aplicată atât pe aparat, cât și la raft, în apropierea prețului, și va avea un indice de la 1 la 10.

Scorul 1 va fi pe electrocasnicele care sunt greu de reparat, iar 10 pentru aparatele care vor fi ușor de reparat dacă vor fi duse la service.

În prima etapă, acest marcaj nu va fi chiar pe toate produsele, ci pe frigidere, de exemplu, pe mașini de spălat, pe aparatul de tuns iarba. Aceste niveluri au fost stabilite în funcție de mai mulți factori. De exemplu, se ia în considerare cât de repede poate fi găsită o componentă pentru un astfel de aparat. De asemenea, cât de accesibil este un service pentru reparații.

Acest proiect ar putea să fie transpus în legislația noastră în urma unei directive europene care presupune ca până în iulie 2026 toate statele din Uniunea Europeană să treacă la acest proiect și să vină cu marcaje în magazine.

Directiva își propune să încurajeze repararea electrocasnicelor și nu aruncarea lor imediată. Scopul este să crească nivelul acestui grad de reparații cu până la 60% până în 2030.

Ar urma să fie introduse apoi proiecte suplimentare care să ducă la dezvoltarea și producerea unor aparaturi și piese care să fie mai ușor de reparat.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
5
Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de...
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Digi Sport
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse
Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura
tower cranes on a construction site
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”
tanar cauta oferta de black friday
Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață”
bolintineanu
Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din...
Ultimele știri
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate
Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, ajunge în faţa instanţei din Los Angeles
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile...
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...