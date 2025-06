Sute de angajaţi ai ANAF au declanşat, luni, un protest spontan, în mai multe orașe, printre care Cluj, Vâlcea, Giurgiu, Iași și Focșani, fiind nemulțumiți de reducerea sporului pentru condiții vătămătoare. Oamenii au ieșit în curțile sediilor Fiscului, dar spun că activitatea instituției nu a fost blocată total.

Proteste în mai multe orașe

ACTUALIZARE 12:35 Aproximativ 70 de angajaţi ai ANAF Giurgiu au participat luni la un protest spontan, între orele 10:00 şi 11:00, timp în care aceştia, nemulţumiţi de anunţul cu privire la reducerea singurului spor pe care îl au, acela de condiţii vătămătoare, au ieşit pe scările instituţiei pentru a arăta că nu sunt de acord cu acest lucru.

„Timp de o oră, între 10:00 şi 11:00, aproximativ 70 de angajaţi de la Direcţia de Finanţe Giurgiu au ieşit în faţa instituţiei. Am ieşit în faţa instituţiei şi atât, nu a ieşit sindicatul, e protest spontan al tuturor angajaţilor pentru că sunt afectate toate categoriile şi cei care sunt în sindicat şi cei care nu sunt. Vrem acel spor de 15 la sută de condiţii vătămătoare, nu e vorba de niciun spor de antenă cum spun la toate televizoarele, este un spor de condiţii vătămătoare dat de medici de la Direcţia Muncii, făcut pe cinci criterii, că noi lucrăm cu arhivă, cu praf, nu că e spor de antenă, nu avem nicio antenă, nu avem treabă cu antena. Noi luăm sporul acesta de condiţii vătămătoare de patru- cinci ani, până acum nu am avut şi e singurul spor, numai avem alt spor şi ne bate la cap să aducem bani la bugetul statului. O oră a durat protestul, nu am scandat nimic, doar am ieşit în semn de protest să vadă că nu suntem de acord cu ce vor ei să facă, nu ne punem poalele în cap, dar când o să fie nevoie o să scoatem şi vuvuzelele, avem 40 de vuvuzele”, a declarat luni, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Finanţe Giurgiu, Petre Pană.

El spune că în timpul protestului angajaţii de la Finanţe Giurgiu nu au avut bannere şi protestul s-a desfăşurat doar pe scările instituţiei.

„Nu am ieşit pe domeniul public, să nu ne amendeze. Am stat la noi, pe scările noastre, la clădirea noastră”, a completat Petre Pană.

Peste 60 dintre angajaţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea au întrerupt luni activitatea şi protestează în holul sediului din Râmnicu Vâlcea faţă de măsurile de austeritate.

Potrivit liderului finanţiştilor din Vâlcea, Vasile Văcăruş, salariaţii sunt nemulţumiţi în principal de intenţia guvernului de a diminua sporurile.

„Sunt 60-70 de persoane, iar nemulţumirea colegilor este legată de diminuarea sporului pentru condiţii vătămătoare. Suntem în holul instituţiei pentru o oră sau două, în funcţie de cât decid colegii”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Finanţe Vâlcea.

Angajaţi ai Administraţiei Financiare Iaşi au declanşat și ei un protest spontan, fără a afecta activitatea instituţiei.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de intenţia actualei guvernări de a modifica legislaţia pentru a tăia sporul de condiţii vătămătoare.

„O parte dintre colegi suntem la protest, alţii asigură desfăşurarea bunei activităţi a instituţiei. Ei au preluat şi activitatea colegilor care participă la protest. (...) În preconizatele măsuri ale Guvernului sunt tăieri ale acestui spor de condiţii vătămătoare, în condiţiile în care tăierile nu sunt fundamentate corect. Noi nu avem spor de antenă. Toată lumea a spus că e spor de antenă. Nu, este un spor de condiţii vătămătoare dat ca urmare a unor măsurători făcute de unele instituţii ale statului. Noi, cei de la Ministerul de Finanţe şi de la ANAF, nu avem decât sporul de condiţii vătămătoare. Nu avem niciun alt spor", a declarat, pentru AGERPRES liderul sindical, Dumitru Ciapoi.

Acesta a afirmat că prin protestul de luni sindicaliştii vor să tragă un semnal de alarmă.

„Noi ne-am străduit, şi cifrele o arată, ne-am făcut planul de încasări, am respectat fişa postului. De ce noi suntem primii care plătim? De ce noi şi familiile noastre? Sperăm că vom fi invitaţi la discuţii înainte de a fi dată această Ordonanţă”, a declarat Ciapoi.

Angajaţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Vrancea au declanşat, luni dimineaţă, o acţiune spontană de protest de circa două ore, determinată de intenţia Guvernului de a reduce sporul pentru condiţii vătămătoare, care, potrivit reprezentanţilor sindicali, este singurul spor de care beneficiază în prezent angajaţii instituţiei.

„Nemulţumirile colegilor au pornit de la anunţul privind tăierea acestui spor, care este justificat şi susţinut de rapoarte ale Direcţiei de Sănătate Publică. În cazul nostru, valoarea maximă a acestui spor era de aproximativ 1.300 lei, reprezentând 15% din venitul de bază, calculat la nivelul lunii decembrie 2022. Propunerea actuală este de a reduce suma la doar 300 de lei. În plus, se doreşte diminuarea numărului de zile de concediu suplimentar, de la 10 zile la cel mult trei” a declarat, pentru AGERPRES, presedinte Sindicatul Finanţe Vrancea - afiliat la SEDLEX, Marius Pinţoiu.

El a atras atenţia şi asupra condiţiilor improprii în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii din sistemul fiscal.

„Nu de puţine ori colegii trebuie să cumpere din propriul buzunar consumabile precum hârtie pentru imprimantă. Sediile sunt, în unele cazuri, degradate, iar condiţiile de muncă lasă de dorit. Toate acestea contrazic ideea că nu ar exista condiţii vătămătoare la locul de muncă”, a susţinut Pinţoiu.

De asemenea, liderul sindical a subliniat suprasolicitarea şi volumul mare de muncă la care sunt supuşi angajaţii, în contextul unui deficit de personal.

„În multe cazuri, angajaţii AJFP lucrează peste program, până la ore târzii ale serii. De ce? Pentru că, pe fondul pensionărilor, sarcinile celor plecaţi au fost redistribuite celor rămaşi. În trezorerie, la închiderile de lună, se lucrează chiar şi până târziu. La fel pentru rambursările de TVA. Este evident că programul de lucru depăşeşte opt ore, iar norma de muncă este greu de susţinut”, a spus Marius Pinţoiu.

În ciuda acestor condiţii, salariul mediu în instituţie se situează în jurul valorii de 7.000 de lei şi s-ar putea diminua cu circa 20% ca urmare a acestor tăieri.

„În contextul în care veniturile bugetare au crescut, din accize, contribuţii, impozit pe venit, considerăm că aceste reduceri nu se justifică. În schimb, cheltuielile publice cresc, iar noi ne facem în continuare treaba, aducem bani la buget. Nu este corect ca tocmai noi să fim penalizaţi”, a adăugat reprezentantul sindical.

Angajaţii AJFP Vrancea solicită un dialog deschis cu autorităţile centrale pentru identificarea unor soluţii echitabile. Protestul angajaţilor AJFP Vrancea ar putea continua şi marţi, în funcţie de deciziile ce vor fi luate în cursul zilei la Guvern.

Știrea inițială. Protest la Cluj. „A fost un protest spontan, lumea este nemulţumită pentru că li se reduc veniturile cu un procent de 10%. La protest au participat circa 200 de oameni, nu suntem foarte mulţi aici în clădire. Nu pot să spun dacă vor continua, protestul e spontan, nu-l organizăm noi. Noi, în schimb am pornit deja procedurile ca să organizăm proteste în Bucureşti", a declarat preşedintele Sindicatului „Solidaritatea”, care reprezintă sindicate din ANAF şi Finanţe, Dorin Modure, pentru Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că sporurile acordate bugetarilor vor fi evaluate în perioada următoare şi a subliniat că pentru acordarea acestora trebuie criterii clare de performanţă.

„Toate aceste sporuri vor fi evaluate în perioada următoare şi cred că trebuie legate de performanţă şi de realitate”, a declarat Ilie Bolojan, după şedinţa de Guvern.

Sindicatele s-au unit în lupta pentru menținerea sporurilor și a tuturor locurilor de muncă din sistemul bugetar. Toate confederațiile au discutat, timp de două ore, despre căile de atac împotriva măsurilor anunțate de Guvern și au decis să solicite o întâlnire luni cu premierul Ilie Bolojan. În cazul în care sunt refuzate, sindicatele vor cere mâine lui Nicușor Dan să intervină ca mediator, a anunțat vicdepreședintele Blocului Național Sindical Mircea Burlacu, care nu exclude noi proteste și grevă generală din toamnă.

