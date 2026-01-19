Live TV

Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan

Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la România TV, că a văzut declaraţia colegului său Claudiu Manda referitoare la premierul Ilie Bolojan şi, întrebat dacă va fi schimbat lăutarul”, a afirmat: Dacă va fi nevoie, da”, potrivit News.ro.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

Liderul PSD a admis că această coaliţie scârţâie”: Sigur că scârţie această coaliţie şi aici nu-i vorba de prim-ministru, aici e vorba şi de alte partide din coaliţie, în speţă de USR”.

Grindeanu s-a referit la acordul Mercosur, care nu a fost discutat în coaliţie: Nu poţi să iei decizii în numele României pe zeci de ani, pe zeci de ani, repet, de acum încolo, fără să explici românilor, nu coaliţiei, nu PSD-ului, că nu despre asta e vorba, să explici românilor la ce angajezi această ţară pe zeci de ani de acum în colo. O fi bine, o fi rău. Nu ştiu, dar nu e bine să ştie românii ?! Despre asta este vorba. S-a luat pe persoană fizică această decizie, persoane fizice, ca să fiu mai corect”.

Preşedintele PSD a precizat că social-democraţii nu au fost singurii care au ridicat această problemă în cadrul coaliţiei: N-am fost singuri în coaliţie când am spus că aşa ceva este inadmisibil şi nu se poate lucra într-o coaliţie de patru partide fără să informezi, făra să spui, fără să decizi în cadrul acestei coaliţii lucruri care sunt extrem de importante şi care nu sunt pe termen mediu şi scurt”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vreodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.

Editor : Ș.R.

