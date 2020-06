Reacția primarului localității unde s-a turnat asfalt peste iarbă: Le-am zis să plece. Că l-am înjurat, asta e altă treabă

Asfaltare direct pe iarbă, în comuna Mihăești, județul Argeș. Mai mulți muncitori au fost surprinși de un consilier local în timp ce turnau astfalt pe o uliță, fără să pregătească în vreun fel terenul înainte.

Muncitorii puneau cimentul direct pe iarbă. Primarul a oprit lucrările, iar, pentru a mai repara cât de cât greșeala, patronul firmei ar fi promis că va asfalta suplimentar 100 de metri pătrați față de cât s-a angajat prin contract.

„Am fost sesizat de către un consilier local. Mi-a spus că pe un drum secundar se asfaltează bitum direct peste iarbă. Am dat telefon la firmă, i-am spus să stea pe loc consilierului, am chemat viceprimarul să ne întâlnim în punctul respectiv, lucru care s-a și întâmplat. Consilierul ne aștepta, iar pentru că până acolo era un drum de 4 kilometri am avut timp să dau un telefon administratorului firmei. L-am întrebat: Ce covor asfaltic turnați dumneavoastră? Ce turnați acolo? Turnați asfalt peste iarbă. Vă rog frumos...”, a declarat primarul localității la Digi24.

Matei Gheorghe, primar: Că l-am înjurat, asta e altă treabă.

Cătălin Nunu, jurnalist Digi24: L-ați înjurat pe șeful companiei?

Matei Gheorghe, primar: Da, l-am înjurat... Vă bag în...

Cătălin Nunu, jurnalist Digi24: Nu, vă rog, e important să nu reproduceți...

„Le-am spus: Imediat oamenii să părăsească locul! Când am ajuns erau urcați în mașini și plecaseră. Am pozat și i-am trimis pe WhatsApp administratorului poza cu lucrarea începută de ei. Și-a cerut scuze și mi-a spus că îi pare rău, că în contrapartidă o să refacă...”, a precizat Matei Gheorghe.

„Era o lucrare cu valori cuprinse între 15.000, 16 mii de lei, lucrări care trebuiau efectuate, dar încă neplătite. Nu s-a plătit absolut nimic până acum. El a făcut lucrarea fără ordin de începere. Luni va veni și responsabilul cu urbanismul să îl amendăm, pentru că este ilegal să faci lucrări fără ordin de începere”, a mai declarat primarul localității Mihăești din județul Argeș.

Editor web: Liviu Cojan