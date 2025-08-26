Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anuță că desfășoară controale la nivel național pentru a vedea modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor în ceea ce privește despre rechizitele, uniformele și accesorii școlare, în condițiile în care elevii urmează să revină la cursuri pe 8 septembrie.

ANPC vine și cu o serie de recomandări pentru părinții și elevii care fac cumpărături pentru școală.

Alegeți doar magazine specializate

Evitați cumpărăturile din surse nesigure (târguri, vânzători ambulanți, site-uri fără date de contact). Optați pentru magazine sau raioane specializate, care oferă bon fiscal, factură sau chitanță – esențiale dacă doriți să faceți o reclamație.

Atenție la uniforme și produse textile pentru copii

Verificați eticheta: trebuie să conțină informații despre compoziția materialului (ex: bumbac, poliester etc.), însoțite de procentele exacte.

Dacă produsul are căptușeală, compoziția acesteia trebuie precizată separat.

Informațiile despre întreținere (spălare, călcare, curățare chimică etc.) trebuie să fie tipărite pe o etichetă textilă, rezistentă, cusută în interior.

Etichetele trebuie să respecte ordinea standard a tratamentelor: spălare → clorurare → călcare → curățare chimică → uscare.

Atenție la contrafaceri: dacă un articol de îmbrăcăminte are un brand cunoscut, dar un preț mult prea mic față de prețul obișnuit, există riscul să fie contrafăcut.

Siguranța produsului:

Cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt.

Cordoanele decorative nu trebuie să fie elastice sau să aibă accesorii periculoase.

Glugile și bretelele de susținere nu trebuie să aibă capete libere care pot pune în pericol copilul.

Materiale recomandate vs. materiale sintetice

Materiale recomandate: bumbac, in – ideale pentru toamnă și primăvară; lână, cașmir – pentru iarnă

De evitat: Fibrele sintetice – chiar dacă sunt mai ieftine, pot împiedica respirația pielii; provoca transpirație excesivă; favoriza hipotermia și răceala; crește riscul de alergii, iritații sau disconfort; acumula electricitate statică, afectând sistemul nervos și provocând oboseală și iritabilitate.

Verificați mirosul articolelor de îmbrăcăminte. Un miros înțepător poate indica folosirea unor substanțe chimice periculoase în procesul de vopsire.

Rechizite și ghiozdane:

Produsele trebuie să aibă etichete în limba română, cu denumirea și adresa producătorului/importatorului/distribuitorului, denumirea produsului, dimensiuni, compoziție, instrucțiuni de utilizare/întreținere

Nu achiziționați rechizite fără etichetă, fără informații clare sau fără documente de calitate.

ANPC spune că în anii anteriori a descoperit mai multe produse neconforme, printre care: rechizite fără informații traduse în română, uniforme și ghiozdane fără etichete sau compoziție precizată, markere cu data de valabilitate depășită, caiete și blocuri de desen care aveau mai puține file decât cele declarate pe copertă.

Editor : M.B.