targ craciun brasov
Târg de Crăciun, foto care are un caracter ilustrativ. Inquam Photos / Marian Calestru
Amenzi de peste 6,8 milioane lei, în prima parte a lunii decembrie Recomandările IGSU pentru prevenirea incendiilor

În perioada sărbătorilor de iarnă, peste 4.700 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în toată țara pentru a răspunde prompt situațiilor de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să fixeze bine bradul, să folosească doar instalații electrice verificate, să oprească luminile înainte de a părăsi locuința și să evite apropierea lumânărilor sau artificiilor de crengi, pentru a preveni evenimente tragice și a avea un Crăciun sigur.

„Pentru intervenția rapidă în situații de urgență, salvatorii au la dispoziție aproape 4.000 de mijloace tehnice, printre care se regăsesc peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai bine de 460 de echipaje SMURD. Aceste resurse includ ambulanțe de prim ajutor, unități mobile de terapie intensivă (inclusiv pentru nou-născuți), precum și autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple”, arată un comunicat de presă al IGSU.

Pe lângă acțiunile operative, este acordată o importanță deosebită activităților de prevenire a incidentelor generate de nerespectarea normelor de siguranță la incendiu.

Astfel, pe toată perioada sezonului rece, în vederea sporirii siguranței cetățenilor, inspectorii de prevenire desfășoară controale și verificări la unități turistice și de agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, ansambluri monahale, târguri tematice de sezon, precum și în alte locații cu aflux mare de persoane.

Amenzi de peste 6,8 milioane lei, în prima parte a lunii decembrie

Doar în prima parte a lunii decembrie, aceștia au efectuat acțiuni de control la peste 1.500 de obiective din toate județele țării și din municipiul București, fiind identificate aproape 5.400 de nereguli privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Pe timpul acestor acțiuni, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 6,8 milioane lei, precum și mai bine de 4.500 de avertismente, a mai transmis IGSU.

Chiar dacă perioada sărbătorilor de Crăciun este una intensă și plină de activități, respectarea regulilor de prevenire a incendiilor rămâne esențială. O clipă de neglijență poate fi de ajuns pentru ca un foc să cuprindă întreaga locuință.

Recomandările IGSU pentru prevenirea incendiilor

În fiecare an, odată cu venirea sezonului rece și scăderea temperaturilor, se înregistrează o creștere semnificativă a incendiilor produse în gospodării.

Cele mai des întâlnite cauze sunt utilizarea instalațiilor de încălzire defecte sau improvizate, lăsarea nesupravegheată a surselor de căldură, coșurile de fum necurățate, precum și instalațiile electrice deteriorate sau improvizate.

Pentru a evita producerea unor evenimente nedorite, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra respectării unor reguli simple, dar extrem de importante.

„În primul rând, acordați o atenție sporită folosirii sobelor și a altor surse de încălzire. Asigurați-vă că focul este stins înainte de culcare și nu utilizați aparate defecte sau improvizate, precum reșouri, calorifere electrice ori aeroterme. Nu utilizați lichide inflamabile pentru aprinderea focului și nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt surse de încălzire în funcțiune, deoarece orice neatenție poate duce la situații grave.

În ceea ce privește bradul de Crăciun, acesta trebuie să fie bine fixat, iar instalațiile de iluminat utilizate să fie conforme și verificate. Opriți-le înainte de a părăsi locuința și evitați amplasarea artificiilor sau a lumânărilor aprinse în apropierea bradului, pentru a reduce riscul de incendiu.

Respectați recomandările noastre și adoptați măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor. Pompierii vă urează sărbători liniștite și un Crăciun fericit”, a conchis sursa citată.

