Regele romilor îi ironizează pe politicieni: „Oare sunt singurul care are diplome pe bune?”

Regele romilor îi ironizează pe politicieni în urma scandalului legat de studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Dorin Cioabă și-a publicat, într-o postare pe Facebook, diplomele pe care deține. Acesta deține două licențe, ambele obținute la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: una în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și una în Drept. De asemenea, Cioabă are și un master în Drept.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Oare sunt singurul din politică care are diplome pe bune”, a scris Dorin Cioabă alături de cele trei poze cu diplomele sale.

Dorin Cioabă are o diplomă de licență în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, obținută în anul 2010 la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. De asemenea, în anul 2012 a obținut și o diplomă de licență în Drept la aceeași universitate din Sibiu. În anul 2013, acesta a finalizat și studiile de master, tot la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Postarea lui Dorin Cioabă vine în contextul demisiei ministrului Apărării Ionuț Moșteanu după scandalul legat de studiile absolvite de acesta trecute în CV. Potrivit jurnaliștilor Libertatea, ministrul Apărării a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a precizat într-o postare pe Facebook că a fost o eroare care îl jenează.

"Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze", a scris Moșteanu.

De asemenea, în CV-ul ministrului figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat într-o intervenție la Digi24 că a oprit studiile pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

Editor : Andreea Rubica